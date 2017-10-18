Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), daha önce TÜMOSAN ile yürütülen ancak sonuçsuz kalan Altay tankına yönelik Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi’ne ilişkin yeni ihaleye çıktı. Yeni ihalede, Altay’ın güç grubu ihtiyacının yerli ve milli imkânlarla karşılanması için Türk sanayiinin mevcut imkân ve kabiliyetlerinin azami derecede kullanılması hedefleniyor. Ortaya çıkacak ürünle Altay tankının güç grubu konusunda yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmak ve ihraç lisansına tabi olmayan güç grubunun geliştirilmesi hedefleniyor.

YABANCI DESTEĞE TAKILDI

Proje için daha önce TÜMOSAN ile 190 milyon avro bedelle sözleşme imzalanmıştı. Proje 54 ay sürecek, yurt içi imkân ve kabiliyetler azami ölçüde kullanılacak, gerekli olması hâlinde yurt dışından teknik destek alınacaktı. Bu çerçevede öncelikli olarak Altay tankında kullanılacak güç grubunun tüm hakları Türkiye’ye ait olacak, ptototip üretimi, test ve kalifikasyon hedefleniyordu. Bu aşamada TÜMOSAN, Avusturyalı AVL firması ile teknik destek anlamında anlaştı. Ancak şirket taahhütlerine yerine getirmeyince anlaşma sona erdi. Bunun üzerine SSM ile imzalanan anlaşma da feshedilmişti.