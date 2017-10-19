Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önderliğinde kurulan D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. zirvesini İstanbul’da gerçekleştirecek. Bugün gerçekleştirilecek zirveyle birlikte Türkiye D-8’in ikinci defa başkanlığını da üstlenmiş olacak. “İş Birliğiyle Fırsatları Çoğaltmak” temasıyla düzenlenecek zirveye İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Malezya Başbakan Yardımcısı Zahid Hamidi, Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Şehriyar Alem, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Tahsin Burcuoğlu’nun katılması bekleniyor. D-8 Zirvesi kapsamında ayrıca TÜBİTAK Teknoloji Sergisi, Türkiye İş Kurumu İstihdam Toplantısı, TOBB/DEİK İş Forumu düzenlenecek.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan öncülüğünde D-8’in kurulmasına yönelik ilk adım, Türkiye’nin daveti üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya tarafından 22 Ekim 1996’da İstanbul’da düzenlenen “Kalkınmada İşbirliği Konferansı”nda atıldı. Konferansın ardından yapılan hazırlık çalışmaları mahiyetindeki üç komisyon ve iki dışişleri bakanları konseyi toplantısının ardından, 15 Haziran 1997’de İstanbul’da yapılan Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi ile D-8 resmen kuruldu. Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen 6. D-8 zirvesinde, D-8 Daimi Sekretaryasının İstanbul’da olmasına karar verildi ve bu karar 20 Şubat 2009’da imzalanan ev sahibi ülke anlaşmasıyla resmiyet kazandı. D-8 örgütü, kuruluş amaçları doğrultusunda bugüne kadar 8 zirve, 37 komisyon toplantısı ve 16 konsey toplantısı gerçekleştirdi.