Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığınca esnaf olarak çalışıp da kalfa ya da usta unvanı almak isteyenler için yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, sınavları geçerek kalfalık ve ustalık belgesi almaya hak kazanan esnaf, kendi iş yerini açabilecek. Daha önceki düzenlemede, bir meslek dalında kalfalık sınavına girmek için 6 sene, ustalık için de bunun üzerine 5 yıl olmak üzere toplam 11 sene bir iş yerinde çalıştığını beyan etme zorunluluğu bulunuyordu. Yeni düzenlemede ise esnafın sınava girebilmesine yönelik bu şartlar kaldırıldı. Bundan böyle iş yerinde bir meslek dalında çalıştığını sosyal güvenceyle belgelendirenler, mesleki eğitim merkezlerine başvurmaları hâlinde doğrudan kalfalık sınavlarına alınacak. Ustalık için ise 5 yıl aynı işi yaptığını sosyal güvencesiyle belgelendirenler sınava girebilecek. Kalfalık ve ustalık sınavları, gelecek yıl şubattan itibaren başlayacak.