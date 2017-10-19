Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harp Arge tarafından üretilen Türkiye’nin ilk elektromanyetik drone silahı “Drone Savar”, bir sınır karakolundan başlayarak “sıcak bölgeler”de hizmet verecek. Üründen sivil amaçlı yararlanmak için de çalışma yürütülüyor. Harp Arge Genel Koordinatörü Aytekin Güçlü, drone kullanılarak yapılan saldırılar ya da tehditler nedeniyle özellikle sınır bölgesindeki karakollarda Drone Savar’a ihtiyaç duyulduğunu, ürüne ilişkin taleplerin de buralarda yoğunlaştığını söyledi. Sipariş aldıklarını, tekliflerin onaylandığını söyleyen Güçlü, “Drone, saldırı, taciz ya da istihbari amaçla kullanılıyor. Biz de durup dinlenmeden yeni modeller geliştiriyoruz. Tehditlerle başa çıkmak için teknolojimizi yenileyip geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle drone gibi hızlı gelişen bir alanda önlem almak için hızlı hareket etmek çok önemli. Aksi halde siz silahı temin ettiğinizde karşınızdaki tehdit bambaşka bir boyut kazanmış olabiliyor.” dedi. Özel hayatın gizliliğini ihlal eden Drone kullanımını için de hareket ettiklerini söyleyen Güçlü, “Özellikle kamuoyuna mal olmuş kişilerin güvenliği için drone savar önemli bir ihtiyaç. Ürünümüz gece görüş ekipmanıyla donatıldı” ifadesini kullandı.