Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel pay piyasaları yükseliş eğilimini dün de sürdürürken, bugün Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve ABD'de açıklanmaya devam şirket bilançolarının yatırımcıların odak noktasında olacağı belirtiliyor.ABD'de dün konut başlangıçları verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın açıklanan 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının genel olarak pay bazlı alımları desteklemesiyle borsa endekslerinde rekorlar kırılmaya devam etti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,70, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.

Analistler, açıklanan bilançoların hisse bazlı hareketleri artırdığını belirterek, dün ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs hisselerinin yüzde 2,5, Morgan Stanley hisselerinin yüzde 2,1 prim yaptığını, teknoloji devi IBM'in hisselerinin de yüzde 8,9 ile Ocak 2009'dan bu yana en hızlı yükselişini gerçekleştirdiğini kaydetti.Avrupa tarafında, bugün başlayacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Brexit görüşmeleri ve İspanya'daki gelişmeler yatırımcıların odak noktasında olmayı sürdürürken, İspanya'da Katalonya'nın bağımsızlık girişimini geri çekmesi için verilen sürenin bugün dolacak olması ve Katalonya yöneticilerinin bu konuda henüz bir adım atmaması tedirginliği artırsa da piyasalar sorunun büyümeden çözüleceğini fiyatlamaya devam ediyor.

Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,18 artarak günü 1,1787'den tamamlaması sonrası bugün Asya piyasalarında 1,18'in üzerini test etti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,37 değer kazanarak kapanış rekorunu kırarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,36 yükseldi.Bugün Çin'de açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yıllık yüzde 6,8 ile beklentileri karşılaması ve sanayi üretiminin yıllık yüzde 6,6 ile beklentileri aşmasına karşın kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artışla 21 yılın zirvesini genişletmeye devam etti.

Yurt içinde, küresel piyasalarda devam eden risk iştahının etkisiyle BIST 100 endeksi, 107.000 puanın üzerini test etse de bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışın hemen altında 106.926 puandan tamamladı.Analistler, jeopolitik risklere karşın küresel piyasalarda devam eden risk iştahının Borsa İstanbul'da alımları desteklediğini belirterek, BIST 100 endeksinin 107.500 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti. Olası düşüşlerde 105.500 seviyesinin kısa vadeli destek konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, bugün başlayacak AB Liderler Zirvesi'nden gelecek haber ve açıklamalar ile makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.