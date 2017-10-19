Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,91  ve 969,42 puan artarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 107.895,81  puandan girdi. Toplam işlem hacminin 2 milyar lira düzeyinde gerçekleştiği günün  ilk yarısında, bankacılık endeksi yüzde 1,16, holding endeksi de yüzde 1,50 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile bilişim,  tek gerileyen ise yüzde 0,40 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın, hızlı bir  şekilde yükselerek 108.059,47 puan ile 18 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini  gördü.

Analistler, öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve  açıklanmaya devam şirket bilançoları ile Avrupa Birliği (AB) Liderler  Zirvesi'nden gelecek haberlerin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 107.500 üzerinde kaldığı sürece  yükseliş eğilimini koruyacağını kaydeden analistler, 108.300 seviyesinin direnç,  105.500 puanın ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.