Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul, Net Holding AŞ tarafından devralınarak birleşen Net Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ paylarının yarından itibaren borsada işlem görmeyeceğini bildirdi.

Borsa İstanbul AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "Borsamızca Net Holding tarafından devralınarak birleşen Net Turizm ile ilgili olarak, Net Turizm ortaklarına verilecek Net Holding paylarının dağıtım tarihinde, Net Turizm'in borsa kotunda bulunan paylarının kottan çıkarılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Net Holding'in bugünkü özel durum açıklaması ile ilan edilen 20 Ekim'de Net Turizm paylarının borsa kotundan çıkarılmış olacağı belirtilerek, buna bağlı olarak da Net Turizm paylarının yarından itibaren işlem görmeyeceği bildirildi.