Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı büyük saldırılara rağmen ekonominin ayakta kalması, hatta peş peşe rekor büyümeye imza atması, yabancı yatırımcıları hayrete düşürüyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası toplantıları için gittiği Amerika’dan dönüşünde, yabancı iş dünyasının Türkiye’ye ilişkin hayranlıklarını anlattı. Türkiye ekonomisinin şoklara direncini, büyüme rakamlarının da beklentilerin üzerinde çıkmasının iş dünyasını şaşırttığını söyleyen Şimşek, Meclis’te bazı gazetecilerle sohbetinde, “Küresel risk iştahı nisbeten güçlü seyrettiği için, Türkiye en büyük şoklara karşı direncini ispat ettiği için ilgi yoğun. Biz de onlara ekonomi zayıflarken, onu destekleyici politikaları devreye aldığımızı anlattık.” dedi. Şimşek, kendisine en fazla yöneltilen sorunun ise Türkiye’deki reform programı olduğunu söyledi. 2019’da seçim olmasına rağmen bunun vatandaşa yük getirmeyeceğini anlattıklarını söyleyen Şimşek, Türkiye’nin terörle mücadelesi konusunda da sunum yaptığını belirterek şunları söyledi: Mesela ben DEAŞ’ın çökertiliyor olmasını küresel ve Türkiye açısından riskleri azalttığını anlattım. ‘Bugün herkes yakın coğrafyadaki sıkıntıları konuşuyor. Belki yarın bu coğrafyayı nasıl inşa edeceğiz, Türkiye’ye ile nasıl inşa edeceğimizi konuşuyor olabiliriz’ dedim.”