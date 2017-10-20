Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılında bor ile ilgili büyük bir vizyon patlatacaklarını söyledi. Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kırka ilçesinde bulunan ETİ Kırka Bor İşletmesi’ni ziyaret etti. Burada işletme yönetimi ile bir toplantı gerçekleştirip ardından sahayı gezen Albayrak, Borun önemine işaret etti ve 2018’de Türkiye olarak büyük bir bor sürprizi yapacaklarını söyledi. Türkiye’de dünyanın en büyük bor potansiyelinin bulunduğunu, bunun müthiş bir potansiyel olduğunu söyleyen Albayrak, “Dünyanın en büyük bor sahası. 300 sene, belki 400 sene dünyaya yetecek bor rezervine sahibiz. Bu sene en büyük üretim ve satış rekorunu kıralım.” çağrısı yaptı.

VİZYON PATLATALIM

Gelecek yıl bor ile ilgili büyük bir vizyon patlatmaya hazırlandırlarını dile getiren Berat Albayrak “Sürpriz ama. Bunu patlattığımız zaman hem dünyaya güzel bir mesaj olur. Burada çok güzel bir alan var, rezerv var, tesis var, kadro var, insan kaynağı var. Un var, şeker var, yağ var helva artık kaymaklı mı olur? Onun en kralını yapmalıyız.” dedi.

En çok ihracat ABD’ye yapılıyor

Ülkemizde bor üretmek ve işleme yetkisi, sadece Eti Maden İşletmelerine ait bulunuyor. Eti Maden’de üretilen, işlenen bor, ABD ve Avrupa ülkelerine satılıyor. Eti Maden’in bor satışları 2016 yılında miktar bazında 1,78 milyon ton ve değer bazında 711 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 7 ayında ise 1,16 milyon ton bor satışı yapılıp 423 milyon dolar gelir elde edildi.



Bor, dünyanın en değerlisi

Dünyanın en değerli madenlerinden olan bor madeninin yüzde 73’ü Türkiye’de bulunuyor. Ayrıca ABD, Rusya ve Güney Amerika’da da çıkarılıyor ve 500 farklı alanda kullanılıyor.

Özellikle nükleer alanda, savunma sanayisinde, jet ve roket yakıtı, sabun, deterjan, lehim, fotoğrafçılık, tekstil boyaları, cam elyafı ve kağıt sanayi başta olmak üzere çok geniş bir kullanım alanına sahip.

Dünyanın en zengin boraks yatakları Türkiye’nin orta ve batı bölgelerinde yer alıyor. Balıkesir’de Sultançayırı ve Bigadiç, Eskişehir’de Seyitgazi (Kırka) ve Kütahya çevresinde yoğun çıkarım alanları mevcut.

Doğada element olarak bulunmayan bor, oksijenli bileşikleri hâlinde bulunuyor.