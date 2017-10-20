Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Türkiye ekonomisinin dinamosu olan gayrimenkul sektörü, gözünü Anadolu’nun büyük şehirlerine dikti. Bu ay içerisinde de yurdun dört bir yanında farklı markalı konutlar görücüye çıkarılırken, son olarak proje geliştiricilerinin yeni adresi Sakarya’nın Serdivan ilçesi oldu. YU Group - Turkmall ortaklığı ve Serdivan Belediyesinin girişimiyle hayata geçirilen Cadde 54 projesi, dün İstanbul’da yapılan tanıtım toplantısıyla satışa sunuldu. Cadde 54, 52 dönümlük arazi üzerinde 750 milyon lira yatırım değeri ile inşa ediliyor. Sakarya’yı çekim merkezi yapma hedefiyle yola çıkılan projede; 4 katlı bloklarda ofis, stüdyo rezidans, çarşı ve mağazalar yer alıyor. Cadde 54’te teslimatlar 2019 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek.

YÜZDE 50 KÂR ETTİRECEK

450 adet ofis ve rezidans ile yaklaşık bin 500 araçlık otoparkın konumlandırılacağı proje, hem yatırım hem de oturum amaçlı değerlendirilebilecek. Yatırımcıya yüzde 50 kâr getirmesi beklenen projede lansmana özel studio rezidanslar metrekaresi 3 bin 800 liradan, ofisler ise 6 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Cadde 54’te, 36 ay taksite yüzde 0 faiz şirket bünyesinde uygulanacak. Ayrıca, tanıtım dönemine özel yüzde 10 indirim imkânı getirilirken, ara ödeme seçeneklerinden de faydalanma fırsatı sunulacak.

NİTELİKLİ PROJELERE DEVAM

Toplantıda konuşan Turkmall Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Eyüboğlu, Türkiye’de alışveriş merkezi geliştirme ve yatırımı alanındaki projelere 1992 yılından bu yana öncülük ettiklerini söyledi. Şu ana dek 50’den fazla alışveriş merkezini tamamladıklarını belirten Eyüboğlu, bulundukları bölgelere ve perakendeci ortaklarına katma değer sağladıklarını ifade etti. Eyüboğlu, Cadde 54 ile birlikte gayrimenkulde nitelikli projeler geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizerek “Marmara Bölgesi’ndeki yatırımlarımıza bir yenisini daha ekledik. Cadde 54 projesi ile bölgeye ticari, ekonomik ve sosyal anlamda önemli bir hizmetin daha kazandırılacağına inanıyoruz. Projemizde 79 cadde mağazası, 1 adet 78 mağaza içeren çarşı da bulunuyor” dedi.

2 BİN 500 KİŞİLİK İSTİHDAM

YU Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Mekki Özkan da başta Azerbeycan olmak üzere, Rusya, Türkmenistan ile Dubai’de gayrimenkul, enerji ve sanayi yatırımlarına devam ettiklerini aktardı. Özkan, şunları kaydetti: Serdivan hizmet sektöründe gelişen bir merkez. 52 dönüm alanda, 300 metre uzunluğundaki cadde üzerinde meydanlar, sosyal alanlar, yaya yolları, cadde mağazaları, çarşı, ofisler ve bankaların da yer alacağı yeni yaşam alanını Serdivanlıların hizmetine sunuyoruz. Cadde 54’ün bölgenin yeni istihdam alanlarını da arttıracağına inanıyoruz. Cadde 54, bin kişiye şantiye döneminde, 2 bin 500 kişiye ise açılışı ile istihdam sağlamayı hedefliyor. Ayrıca ilk yıl 12 milyon ziyaretçiye hitap ediyor olacağız.