Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl “Mahalle” temasıyla gerçekleştirilen ‘7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. TOKİ ve iştirak şirketi Emlak Konut GYO tarafından dün düzenlenen ve 123 projenin değerlendirildiği yarışmada, 35 eser ödül almaya hak kazandı. TOKİ Başkanı Ergün Turan törende, 2014 yılında yeniledikleri üretim yaklaşımlarıyla yeni bir çizgide konut geliştirmeye başladıklarını vurguladı. Ödüllü “Mahalle” projelerinin, önceki yarışmada olduğu gibi inşa edileceğini dile getiren Turan “Projeler kâğıt üzerinde kalmayacak. 2014’te düzenlediğimiz mimari yarışmasının ödüllü eserleri, 11 bin 250 konutu kapsayan özgün tasarımlar olarak üretimdedir. Aynı şekilde ödüllü mahallerimizi de, nihai bir değerlendirmeyi takiben katıldıkları coğrafi bölgelerde inşa etmeye başlayacağız” dedi. Her bölgeye ayrı ayrı verilen ödüllerde birinci 125 bin TL, ikinci 100 TL, üçüncü 75 bin TL ve mansiyon sahipleri 35 bin TL ödül aldı. Ödül almaya hak kazanan projeler, 7 ayrı bölgede inşa edilecek.