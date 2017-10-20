Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ve Avrupa ülkelerinde hatalı otomobilleri geri çağırma uygulaması artık devlet eliyle Türkiye’de de gerçekleştirilecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu güvensiz bulunan araçlar geri çağrılacak. Geri çağrılmasına rağmen getirilmeyen araç ya trafikten men edilebilecek ya da “kusurlu” sayılacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Taslağı, otomotiv sektörünün görüşüne açıldı. Buna göre, otomobil, kamyon ve traktör gibi motorlu araçlarla römork gibi motorsuz araçlar yanında, otomobil camları, ayna, lastik, koltuk, emniyet kemeri, far, motosiklet kaskı ve çocuk oto koltukları gibi otomotiv ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında daha etkin bir şekilde denetlenmesi sağlanacak. Bu çerçevede, piyasaya arz edilen otomotiv ürünlerinin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğu denetlenerek gerekli tedbirler alınacak. Bakanlık, rutin denetim faaliyetleri yanında resen ya da ihbar ve şikâyet üzerine de denetimde bulunabilecek.

SORUMLULUK ÜRETİCİYE AİT

Denetim sonucunda tespit edilen uygunsuzluk veya güvensizlik durumunda sorumluluk üreticiye ait olacak. Üreticinin tespit edilemediği durumlarda dağıtıcı ve ithalatçı firma muhatap alınacak. Uygun olmadığı tespit edilen ürünler için firmalardan 30 gün içinde faaliyet planı istenecek. Ayrıca hatalı araçları geri çağırma operasyonu için 1 yıl ek süre verilecek. Üretici bütün bu faaliyetlerden doğan her türlü masrafı karşılamakla yükümlü olacak.

Geri çağırma bildiriminin gönderilmesine rağmen araç sahipleri tarafından çağrıya 4 ay içinde uyulmaması hâlinde üretici tarafından araç sahibine ikinci bildirim gönderilecek. İkinci bildirim sonrasında da çağrıya uyulmaması hâlinde üreticinin yükümlülüğünü yerine getirdiği varsayılacak. Yapılan bildirimlere rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen araçlar trafikten menedilecek ya da periyodik muayenede “kusurlu” olarak değerlendirilecek. Uygulama bir yıl sonra hayata geçirilecek.