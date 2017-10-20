Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) öncülüğünde 26-29 Ekim tarihlerinde 19’uncusu düzenlenecek “Kamu-BİB”de, Türkiye’nin izleyeceği yol haritası, sektör mensupları tarafından masaya yatırılacak. “Siber güvenlik”, “e-devlet”, “bulut bilişim”, “KamuNet” gibi stratejik konuların ele alınacağı “Kamu-BİB”de, “Dijital Türkiye” hedefi için kamu, özel sektör ve akademik dünyanın ortak hareketinin önemi vurgulanacak. Ayrıca zirveye kamu ve özel sektör bilişimcilerinin yanı sıra üniversitelerden de katılım bekleniyor. Türkiye’nin teknolojiden sağlığa, kültürden spora kadar ülkeyi ilgilendiren her türlü gelişmede kamu, özel sektör ve akademik dünya olarak birliktelik içerisinde olması gerektiğini belirten TBD Başkanı Rahmi Aktepe, bu birlikteliğin ülkenin çıkarları açısından önemli olduğunu vurguladı. Aktepe “Türkiye’nin devlet kurumlarının ve özel sektörünün, bilim ve bilişim alanındaki başarısı artık ülkemizin ‘beka sorunu’ hâline geldi” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin çevresindeki olaylar sebebiyle zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Aktepe “Türkiye son 10 yılda bilişime yaptığı yatırımların meyvesini alacaktır. Yeter ki kurumlar arası sağlıklı bir iletişim ve iş birliği olsun” diye konuştu.