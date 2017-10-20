Ekonomi Bakanlığının tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, otomatik vezne makinaları (ATM), "CE" işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalat denetimi çerçevesinde, denetime tabi ürünler arasında yer alacak.Söz konusu değişiklik bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
ATM'ler de denetime tabi ürünler listesine eklendi
20.10.2017 - 09:17 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomi Bakanlığınca "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında, otomatik vezne makinaları (ATM) "denetime tabi ürünler" listesine eklendi.
Etiketler : Ekonomi Bakanlığı,ATM,CE işareti,
512831 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/512831.aspx
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