Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli açılışlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Van'da, Ferit Melen Havalimanında, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı.Buradan Van Valiliğine geçen Fakıbaba, Vali Zorluoğlu'nu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Bakanlık görevine getirilmesinin üzerinden 3 ay geçtiğini ve bu sürede sürekli dolaştığını belirten Fakıbaba, "Van benim için çok farklı. Iğdır'da görev yaptığımda hep Van'a gelir ve buradan ailemle kahvaltı yaparak ayrılırdım. Van ile ilgili gerekli bilgileri sürekli alıyorum. Van her şeyin en güzeline layık. İnşallah, milletvekillerimizle, valimizle, il teşkilatımızla elimizden geldiği kadar her türlü görevi yapmaya hazırız. Arkadaşlarımızın çok kısa zamanda güzel işler yaptıklarını öğrenmek beni mutlu etti. Bundan sonra da bu hizmetler devam edecektir." diye konuştu.Fakıbaba, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek kente gelen İranlı turistlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Bakan Fakıbaba, bu sırada bir esnafın, "Hayvancılık bölgesinde yaşıyoruz ama etin kilosunu 50 liradan yiyoruz. Fiyatların düşürülmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz." demesi üzerine şunları kaydetti:

"Eti 50 liradan yemeyeceksiniz. Yüzde 40 düşük fiyata yiyeceksiniz. Yeter ki altın fiyatları da yüzde 40 düşsün. Etin fiyatı da altın fiyatlarına paralel olarak düşer. Bakanlık olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Türkiye'de hayvancılığın artırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Van'da hayvancılığa özellikle büyük destek vereceğiz. Bakanlık olarak et fiyatlarında kısa vadeli çözüm değil, kalıcı çözümler arıyoruz."

Esnaf ziyaretinin ardından Van Büyükşehir Belediyesince kurulan Sürekli Eğitim Merkezinin açılışını yapan Fakıbaba, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.Bakan Fakıbaba, açılışın ardından cuma namazı için Hazreti Ömer Camisi'ne geçti.