Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüme ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye’nin güçlü büyümesini devam ettirmesi bekleniyor. Finans sektörü temsilcileri de verilen kredilerin bunun desteklediğini belirterek, rahatlıkla yüzde 5 büyümenin yakalanabileceği görüşünde. Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “CEO Club Bankacılar Zirvesi”nde konuşan HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, Türkiye’nin 2018’de yüzde 4,5-5’lere yakın bir büyüyeceğine inandığını ifade etti. Kervancı, şunları kaydetti: “Bizim yurt içinde yatırım ortamını geliştirecek adımlar atmamız önem arz ediyor. 2018’de dünyada likidite şartları değişecek ama Türkiye’de yatırım yapmayan isteyen çok yatırımcı var. Piyasa bilgilerine göre, 2018’de 2 milyar dolar halka arzın Türkiye’den uluslararası piyasalara gelmesi bekleniyor. Bu halka arzlarda bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Asya’dan ve Körfez bölgesinden ciddi talepler var.”

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın da, kredi derecelendirme kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların Türkiye ile ilgili yıl öncesi olumsuz görüşler beyan ettiğini hatırlatarak bu konuda yanıldıklarını söyledi. Aydın, bu kuruluşların “Büyüme en fazla yüzde 3 olur”, “Borçlar ödenemez”, “Döviz borcu olan şirketler zor durumda kalır”, “Kredi büyümesi yavaş olur” gibi olumsuz şeyler söylediklerini belirterek “Şimdi beklentilerini revize ederek yukarıya çekiyor. Hem yanıldılar, hem yanılttılar” diye konuştu. Yılın ilk yarısında Türkiye’nin büyüme olarak yüzde 5’i geçtiğini, dış şoklara da dayanıklı hâle geldiğini dile getiren Aydın, Türkiye’de çarkların döndüğünü ve sistemin tıkır tıkır çalıştığının altını çizdi. Aydın, “Bizi yavaşlatan, büyümeyi yavaşlatan rüzgârı artık tersten almaya başladık. Bunun büyümeye olumlu katkısı olacak. Kredilerin mevcut seyri yüzde 5 düzeydeki büyümeyi destekleyecek düzeyde. 2016 Ocak-Eylül döneminde 126 milyar liralık kredi artışımız var. 2017 Ocak-Eylül’de ise 262 milyar lira. 2 katından biraz fazla. Türk bankacılık sistemi kredi veriyor mu, vermiyor mu, verdik mi, vermedik mi rakamlar gösteriyor” dedi. Kredi verebilmek için tüm imkânlarını seferber ettiklerini anlatan Aydın, şunları söyledi: Bütün bireylerin ve kurumsal firmaların kredi ihtiyaçlarını Türk bankacılık sistemi karşılamıştır, bundan böyle de karşılayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ancak matematiği olmayan, uçtan uca sonuçlarını net görmediğimiz hesaplara ilişkin, ihtiyati tutumu devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü Türk bankacılık sisteminin aktif kalitesini de doğru ve önemli yönetmek durumundayız.



ÜMİT LEBLEBİCİ: İhracatın büyümeye katkısı yüzde 2

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici dijitalleşmeye en iyi uyum sağlayacak sektörün bankacılık sektörü olduğunu söyledi. Dijitalleşen dünyada yenilikçi projeleri desteklemek için bankacılık sektörüne büyük görev düştüğünü vurgulayan Leblebici, fiziki şube ile dijital şubeyi birleştirmeye yönelik TEB Pratik gibi çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Leblebici “Türkiye’de ihracatın toplam büyümeye katkısı yüzde 2’ye gelmiş durumda. Bu ivmeyi devam ettirirsek, 2018’de yüzde 4,5-5’lere yakın büyümemiz olacaktır” dedi.

SERVET TAZE:Finans sektörü yüzde 15 büyümeli

Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze 2018 yılının hem imkanların hem de bir takım sıkıntıların olabileceği ve dikkatli yönetilmesi gereken bir yıl olacağını öngördüklerini söyledi. Gayrisafi millî hasıladaki yüzde 1’lik büyümenin finansal sektörde yüzde 3’lük büyümeyi getirdiğini aktaran Taze, Türkiye’nin 2018 yılında büyümesi eğer yüzde 5 olursa finansal sektörün yüzde 15 büyümesi gerektiğini dile getirdi. Taze, Suriye ve Irak’taki en karanlık dönemlerin geride kaldığına inandığını belirterek, 2018’de Türkiye’nin yüzde 5 büyümeyi yakalayacağını düşündüğünü ifade etti.