Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - ASELSAN’dan emekli olduktan sonra ME-GE Teknik firmasını kuran Ali Han, bugün havacılık sektöründe dünya şirketleriyle rekabet ediyor. Han, 16 yıllık şirketiyle Airbus ve Sikorsky gibi dünya devlerine ürün sağlıyor. ASELSAN’da çalıştığı dönemde edindiği tecrübeler sayesinde ME-GE şirketini kurduğunu anlatan Han, bugün ASELSAN ve TUSAŞ-TAI gibi sektörün öncü kuruluşları tarafından ‘Stratejik Ortak’ olarak seçildiğini, ROKETSAN ve FNSS için de çözüm ortağı olduğunu söyledi. Yurt içinde sağladığı başarılar ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı desteği ile Airbus, Sikorsky başta olmak üzere dünya devi şirketlerin onaylı tedarikçisi olduğunu anlatan Ali Han, şöyle konuştu: Yurt içinde kazandığımız tecrübeler ile Suudi Arabistan ve Malezya’da ortak üretim hatları kurduk. 2017 yılında ise Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının kapsamlı onay sürecinden geçerek AR-GE merkezimiz oluşturuldu ve bu merkezimizle çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda başta ithal edilen önemli ürünlerin yerlileştirilmesi olmak üzere savunma ve havacılık sektöründe ürün geliştirme çalışmalarına başladık.



“MİLLÎLEŞMEYE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Türk savunma sanayi sektörünün 2001’den sonra atılım yapmaya başladığını söyleyen Han, “2006 yılından itibaren savunma sektöründe alt yüklenici kullanımı artmaya başladı ve birçok KOBİ sektöre kazandırıldı. ASELSAN ve benzer ana yüklenici firmalar KOBİ’lere değer verdiler. Örneğin ASELSAN tarafından sağlanan bedelsiz eğitimler ve teknik danışmanlık bize çok önemli katkılar sağladı. Benzer destekleri diğer ana yüklenici firmalardan da aldık. Bu sayede dünyaya açıldık ve uluslararası arenada iş yapma şansımız arttı. Hem kendimiz hem de savunma ve havacılık sektöründe önemli bir dönüm noktası oldu” diye konuştu.

ASELSAN gibi savunma sanayinin öncü firmalarının birer okul olduğunu, buradaki deneyimlerin hiçbir zaman unutulmadığının altını çizen Ali Han, genç mühendis ve girişimcilerin AR-GE, inovasyon, eğitim, birlikte iş yapmak kültürünü geliştirmek üzere çalışmalarını tavsiye etti.