Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarı'nın görüşmeleri sürüyor.

90 BİN TL SINIRI



Dün gerçekleştirilen değişiklikle, engellilere ÖTV indiriminde, araçların vergisiz fiyatlarına da sınırlama getirildi.

Buna göre, engelliler için ÖTV muafiyeti, motor hacmi 1600 santimetreküpü aşmayan ve vergisiz fiyatı 90 bin TL'yi geçmeyen araçlar için uygulanacak.

Bu düzenlemeyle, şu anda vergiyle birlikte fiyatı 170 bin liraya kadar; yılbaşından sonra uygulanacak yeniden değerleme ile fiyatı 195 bin TL'ye kadar olan araçlar alınabilecek.

NE KADAR VERGİDEN VAZGEÇİLDİ



Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Grup Başkanı Vekili Adem Bilgili, yaptığı açıklamada, 2012 yılında bu istisna kapsamında 20 bin 700 araba satıldığını, yaklaşık 300 milyon gibi bir toplam vergiden vazgeçildiğini ifade etti.

2013 yılında 29 bin araba satıldığını, 445 milyon vergiden vazgeçildiğini; 2014 yılında yaklaşık 32 bin araba satıldığını, 665 milyon TL vergiden vazgeçildiğini; 2015 yılında 40 bin 800 araba satıldığını, yaklaşık 1 milyar vergiden vazgeçildiğini; 2016 yılında 46 bin araba satıldığını, yaklaşık 1,2 milyar vergiden vazgeçildiğine işaret eden Bilgili, 16 Ekim 2017 tarihi itibarıyla 40 bin 500 araba satıldığını, yaklaşık 1,7 milyar TL vergiden vazgeçildiğini, yıl sonunda kadar bu rakamın 2 milyarı geçeceğini bildirdi.

188 BİN ARAÇ SATILDI



Böylece 2013-2017 Ekim ayları arasında bu kapsamda yaklaşık 188 bin araç satıldı; devlet 5 milyar TL vergiden vazgeçmiş oldu.

Bilgili, vergisiz fiyatı 70 bin, vergili fiyatı 124 bin TL'nin üstü baz alındığında, 2012 yılında satılan arabaların yüzde 4’ünün, 2013 yılında satılanların yüzde 7'sinin, 2014 yılında satılanların yüzde 11'inin, 2015 yılında satılanların yüzde 20'sinin; 2016 yılında satılanların yüzde 24'ünün, 2017 yılı 16 Ekim itibarıyla satılan engelli arabalarının yüzde 33’ünün lüks sınıfa girdiğini kaydetti.

LÜKS ARAÇ SATIŞI ARTTI



Bu verilere göre, istisna kapsamda satılan arabaların lüks oranlarında her geçen yıl artış oldu.