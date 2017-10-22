Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kurulan yeni kamera sistemiyle “çift yönlü geçiş ücreti” alınacağı iddialarını yalanladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahmet Arslan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde serbest geçiş yaptıklarını ve trafik akışını kolaylaştırdıklarını belirtti. Arslan “Ters yönde TAK sistemi kurduk. Güvenlik amacıyla kurduk, 27-28 gün İstanbulluları biraz mağdur ettik. Önceki gün hizmete aldık. Bu güvenlik amacıyla kurulan bir sistemdir. Bu Kesinlikle çift yönlü ücretlendirmeye yönelik yapılan bir işlem değildir” dedi. Köprü geçiş rakamlarına ilişkin de açıklama yapan Arslan, şöyle konuştu: Yavuz Sultan Selim’de garanti rakamı 137 bin. Şu an 80 binin üzerinde araç geçiyor. Fizibilite raporlarının üzerinde araç geçişi var. Osman Gazi Köprüsü’nde de geçen sene 15-16 bin olan rakam bu sene 21 bin civarında. Osman Gazi ve İzmir’e kadar olan yollarda hiç araç geçmezse bile ödeyeceğimiz garanti 730 milyon dolar. Şu an 21 bin araç geçiyor. Bursa-İzmir arasını da 2018’de bitireceğiz. 433 kilometrenin tamamı bittiğinde ilave bir trafik oluşacak. 2 veya 3 yıllık periyotlarda devam edecek. Bunlar başından beri öngördüğümüz şeyler. İşletme süresi dolduğunda bunlar bizim olacak.