Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Hangi ülke fakir, hangi ülke zengin tartışmaları yıllardır süregelen bir durum. Peki hiç araştırdınız mı, sizin 47 TL’ye aldığınız et hangi ülkede kaça satılıyor? Süt ya da ekmek, domates, araba, benzin, ne kadar?

Dünya genelinde şehirler ve ülkeler hakkında dijital ortamda oluşturulan Numbeo veri bankası bu sorulara cevap veriyor. 436.359 kişi tarafından oluşturulan 6.716 şehire ait 3.963.032 farklı fiyat listesi ilginç rakamlarla dolu. Veri bankasında gıda, konut, sağlık, ulaşım, trafik, eğitim, giyim, internet zorunlu giderler yer alıyor.



Mesela Hong Kong’tan ev almayı aklınızdan bile geçirmeyin.

Veya ortalama bir maaşa sahip Türk vatandaşı İstanbul’da 254 aylık maaşı karşılığında 100 metrekarelik bir ev alabilirken ABD’de aynı evin 71, Hong Kong’ta ise 1009 aylık maaşla alınabildiğini biliyor musunuz?

Diyelim ki orta halli bir ailesiniz. Türkiye’de 2.540 TL bir maaşınız var. Ve bir Japon arabası almak istiyorsunuz. Bu araba için Türkiye’de 86.502 TL ödemeniz gerekirken, Singapur’da 294.544 TL’ye Gürcistan’da 49.640 TL’ye alabilirsiniz. Aynı araba üreticisi Japonya’da 67.752 TL iken ABD’de 73.342 TL, İsrail’de 134.870 TL, Almanya’da ise 84.095 TL.



Bu arabaya benzin alacaksanız tercihiniz Venezuela olmalı. Çünkü benzinini Venezuela’dan alırsanız 55 litrelik depoyu 1,1 TL’ye Suudi Arabistan’da 41,8 TL’ye Türkiye’de 291,6 TL’ye ABD’de 123,2 TL’ye Hong Kong’da 383,35 TL, Almanya’da 311,3 TL İngiltere’de ise 304 TL’ye doldurabilirsiniz.

Bu arabayla işe gidecekseniz Slovenya’da olmayı tercih etmelisiniz. Zira Slovenya’da işe gitmek için trafikte harcayacağınız zaman 26,51, Danimarka’da 28,6, Türkiye’de 46,16, Rusya’da 49,05, ABD’de ise 35,18 dakika. İran’da olmak ise en son isteyeceğiniz şey olmalı. Dünyanın en keşmekeş trafiğine sahip İran’da bu süre 50 dk 17 sn.

Kimi binlerce dolar maaş alıp gününü gün ediyor, kimi ise yüz doları bile bulmayan maaşlarla sürünüyor… Siz de böyle düşünüyorsanız internet üzerinden dünya genelinde 6.715 şehirde 437.376 katılımcı tarafından girilen 3.971.937 fiyat arasından derlediğimiz, hangi ülkede hangi ürün ne kadar? Hangi ülkenin vatandaşı ortalama ne kadar maaş alır? Türkiye’deki hayat standartları nedir? Çalışmamıza bir göz atın. Ü;



İşte sonuçlar: