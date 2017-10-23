Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemiz deprem kuşağında ve sık aralıklarla büyük acılar yaşıyoruz. 2009’da yaşanan Marmara Depremi, binlerce can ve on binlerce binanın yıkılmasına sebep oldu. Bu büyük depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kuruldu ama yaşanan onca acıya rağmen deprem sigortasına talep artmadı. DASK, sadece konut alırken sigorta şirketinin mecbur kıldığı, daha sonra tekrarlanmayan bir sigorta çeşidi olarak kaldı. Son dönemde elektrik, su, doğalgaz abonelikleri için DASK mecbur kılınsa da istenen seviyeye ulaşılamadı. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sigortalılık oranının çok düşük olduğunu, sigortanın sürekli olması için çalışma başlattıklarını söyledi. Şimşek, Türkiye’nin yüzde 66’sının birinci ve ikinci deprem kuşağında olduğunu, nüfusun yüzde 70’inin de bu bölgelerde yaşadığını vurguladı ve şöyle dedi: Kampanyalar ve bazı zorunluluklarla bu yıl itibarıyla zorunlu deprem sigortası yaptıranların sayısı 8 milyonu, sigortalık oranı yüzde 46’yı aştı ama süreklilik sağlanamadı. Sürekli ve düzenli deprem sigortası yaptıranların oranı yüzde 2 seviyesinde. Bunu sürekli ve düzenli hâle getirmek, sigortalılık oranını yüzde 100’e çıkarmak için tüm ev ve binalara sigorta yaptırma çağrısı yapacağız. Uyarıya cevap vermeyenler, otomatik sigortalanacak.

Sigorta otomatik olarak yapılacak

Kendi rızasıyla deprem sigortası yaptırmayanların otomatik sigortalanmasını sağlayan bir mekanizma tesis edilecek. Zorunlu deprem sigortası bulunan ve primlerini düzenli ödeyenlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacak. Bu süreçte sigorta şirketleri ile acentelere büyük görev düşüyor. Öte yandan Hazine, otomatik sigortalanan konut ve binaların primlerinin nasıl tahsil edileceğine dair yöntem belirleyecek.