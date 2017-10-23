Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, genel turizmde olduğu gibi kruvaziyer turizmi de, zirvenin çok gerisinde kaldı. 2013 yılında Türkiye’nin Ege, Akdeniz ve İstanbul’daki limanlarına 1.200 gemi yanaştı. 2014’te rüzgar tersine dönse de 2015’te çıkış yeniden başladı. Ancak 2015 sonunda yaşanan saldırılar ve terör olayları, turist sayısını olduğu gibi, Türkiye limanlarına yanaşan kruvaziyer sayısını da azalttı. 2016’da kruvaziyer sayısı yüzde 59 azalarak 590’a geriledi. Gemilerle gelen transit yolcu sayısı da yüzde 67 azalarak 628 bin 33’e geriledi. İstanbul’da liman kalmaması, 800 tur şirketinin İstanbul’u rotasından çıkarmasına sebep oldu. Bu yıl ise gerek Avrupa gerekse Rusya’dan gelen turistler gibi, kruvaziyer sayısında da artış gözlendi. Bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye kıyılarındaki 16 limana 278 kruvaziyer yanaştı. Bu gemilerle 267 bin 486 kişi geldi. En fazla yolcu gemisi Kuşadası Limanı’na demirledi. Limanlarımıza demirleyen 278 geminin 113’ü Kuşadası’nı tercih ederken Çeşme 57 gemi ile ikinci, Bodrum 20 gemiyle üçüncü oldu. Büyük kayıp yaşayan İstanbul’a ise sadece 4 gemi yanaştı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, kısa sürede büyük harcama yapan kruvaziyer turisti sayısının artırılması için çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.