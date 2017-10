Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döner, son dönemde dışarıda yemek sektörünün en gözde hızlı yemek çeşitlerinden. Birçok restoran zinciri, döner restoran zincirleri kuruyor, mevcutlar hacmini büyütüyor. 25 yıldır yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren ve zincir olma yolunda adım atan Memnun Döner’in yöneticilerinden Ercan Çiftçi “7-8 liraya et döner satmak mümkün değil” dedi. Bu sebeple denetimsiz çalışan birçok işletmede ne eti olduğu belli olmayan, iç organından tırnaklara kadar her şeyin katıldığı ürünlerin “döner” diye satıldığını söyleyen Çiftçi “Rengi tam kırmızı olsun diye lohusa şekeri katıp et rengi veriyorlar. Ne eti olduğu belli değil. En mikroplu yerler bu etlerde. Bilinç ve denetim artmalı.” dedi.