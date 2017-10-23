Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yüksek teknolojiye dayalı ürünlerle dünyada adından söz ettiren firma sayısı giderek artıyor. İzmir’de kurulan ve 2 yıl önce Manisa’ya taşınan HMS Makina, onay süreçlerini tamamladığı kimyasal proses sayesinde uçaklara doğrudan takılabilen parça üretimine başladı. Firma, Airbus A 380, A 350 ve A 400 M nakliye uçaklarının yanı sıra lüks jetler üreten Bombardier’e doğrudan parça göndererek, 17 milyon dolarlık işlere imza attı. HMS Makina, ihracatını bir yılda ikiye katlamayı başardı. Şirketin Genel Müdürü Aziz Meydan, uçak kapıları üzerinde bulunan küçük parçaların torna işlerini yaparak girdikleri sektörde hâlen tuvalet kilidinden uçuş kontrol bilgisayarına kadar çok sayıda parçayı ürettiklerini söyledi.

PARÇA BAŞINA DEĞERİ KATLADI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ’de (TAI) ile birlikte doğrudan uçağa takılabilecek yüksek katma değere sahip uçak komponenti üretebilen iki firmadan birisi hâline geldiklerine işaret eden Meydan, devreye aldıkları prosesle artık doğrudan tedarikçi statüsü kazandıklarını belirtti. Böylelikle parça başına 2-3 kat daha yüksek fiyatlarla ürün göndermeye başladıklarını aktaran Aziz Meydan “Şu anda kilogram başına ihracatımızın 500 doların üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ürettiğimiz bazı parçalarda bu değer 2 bin dolara ulaşıyor” dedi. Meydan, bu gelişmeyi göz önüne alarak Manisa’da 4 yıl sonra ikinci tesisi yapmak üzere inşaata başladıklarını kaydetti.

NİTELİKLİ ÇALIŞAN İÇİN OKUL KURDU

Çalışan sayısının 4 yılda 4 kat büyüyerek 400’ü geçtiğini, elemanların niteliğini artırmak için Millî Eğitim Bakanlığı izniyle fabrika bünyesinde çıraklık okulu kurduklarını anlatan Aziz Meydan, her yıl 10 çocuğu iş garantili olarak eğittiklerini, bu sayıyı artırmak istediklerini belirtti. Meydan, Türkiye’nin havacılıkta üretim kültürü ve teknik altyapı bakımından gelişmiş ülkelerle yarışabilir düzeyde olduğunu ifade ederek, bunun doğru yönlendirilmesi ve KOBİ’lerin dışa açılmasının desteklenmesi hâlinde yüksek katma değerli ihracatın artabileceğini kaydetti. Avrupalı firmaların Türkiye ile iş birliği yapmaya istekli olduğuna dikkati çeken Meydan “İş dünyası, siyasete çok bakmıyor. Türkiye ve Avrupalı şirketler arasındaki ilişkiler, siyasi gelişmelerden etkilenmeden devam edecek. Bizler de bir olumsuz etkilenme görmedik” diye konuştu.

