Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Günlük hayatta ve iş hayatında kullanılan basınçlı ekipmanlardan asansörlere, elektrik-elektronikten otomotive kadar birçok sanayi ürünlerini denetleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bakanlık bu yıl içerisinde 78 bin 383 ürünü denetlerken, bu ürünlerin yüzde 32’sini yani 25 bin 303’ünü uygunsuz buldu. Söz konusu uygunsuz ürünlerden, teknik mevzuata aykırı bulunan 4 bin 93 üründeki uygunsuzlukların giderilmesi için süre verildi. Tespit edilen aykırılıklar sonucunda Bakanlık tarafından toplamda 7 milyon 736 bin lira para cezası kesildi. Bunun yanı sıra 427 farklı ürünün teste gönderildiği ve güvensiz bulunan 100 farklı marka/model hakkında da idari yaptırım kararı alınarak piyasadan toplatıldığı öğrenildi. Bakanlığın yaptığı denetimlerin yanı sıra ALO 130 Ürün Güvenliği Şikâyet Hattı’na da bu yılın ilk 9 ayında bin 291 ihbar ve şikâyetin ulaştığı ve bunların tamamına yönelik işlem yapıldığı belirtiliyor.