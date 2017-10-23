Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’da 26 yaşındaki makine mühendisi tarafından kurulan fabrikada, çiğ sütün halka kaliteli şekilde ulaştırılması amacıyla üretilen yerli süt otomatları Romanya ve Suudi Arabistan’a ihraç ediliyor. Genç girişimci İlker Çatalbaş tarafından çiğ sütün hijyenik olmayan koşullarda satışının önüne geçilmesi amacıyla üretilen yerli süt otomatlarının 300 litrelik tankı bulunuyor. Tankın içindeki aparatlarla sürekli karıştırılan çiğ süt, 4 derecenin altında 3 gün tazeliğini koruyabiliyor. Bursa’da düzenlenen 15. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’na katılan firma sahibi Çatalbaş, yüzde 100 yerli süt soğutma tankı ve süt otomatını geçen yıl ürettiklerini söyledi.

HEDEF 500 BİN DOLAR

Çatalbaş, makineye ilginin her geçen gün arttığını belirterek “Bu ürünümüz şu anda Ankara’da kullanılıyor. Önümüzdeki süreçte insanlar bu makineyi daha iyi anlayacak. Süt ticareti yapmak isteyen girişimcilerin yanı sıra belediyeler bu makineden faydalanabilir” dedi. Bu sistemin Avrupa’da yaygın olduğunu dile getiren Çatalbaş “Sektördeki en iyi firmanın yıllık üretimi 400 adet. Biz ilk yıl için 100 üretim planladık. Ayrıca Romanya ve Suudi Arabistan’a ihracatımız yeni başladı. 40 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl, daha fazla ülkeye toplam 500 bin dolarlık ihracat hedefliyoruz” dedi.