Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi kapsamında İstanbul’a geldi. Başbakan Abbasi ve beraberindeki heyeti Atatürk Havalimanı’nda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ’de (TAI) Genel Müdür Temel Kotil karşıladı. Pakistan Başbakanı, burada ATAK helikopteri hakkında test pilotları Arif Ateş ve Barış Yakar’dan bilgi aldı. Kendisi de pilot olan Abbasi, daha sonra Ateş’le ATAK helikopteriyle yaklaşık yarım saat süren bir test uçuşu yaptı. İner inmez helikopterden övgü dolu sözlerle bahseden Abbasi, şöyle dedi: Bence bu helikopter, bir pilot olarak söyleyebilirim ki dünyadaki en iyi, en etkin taarruz helikopteri. Pakistan Silahlı Kuvvetleri 4 yıldır bu helikopteri her türlü şartta en ince ayrıntısına kadar denedi ve birinci sırada seçerek teknik yönden beğendi ve başarılı buldu. Şu anda sözleşme görüşmelerimiz devam etmekte. İnşallah bu helikopteri alıp en kısa sürede Pakistan Silahlı Kuvvetleri envanterine yerleştireceğiz.