Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar kaç lira, ne kadar, güncel döviz fiyatları ve son dakika piyasa haberleri. Japonya'da Liberal demokratlar'ın seçimleri kazanmasının ardından, yeni zayıflatan politikaların sürdürüleceği beklentisiyle, dolar yüzde 0.2 artışla 113.74 yene çıkarak, Temmuz ortasından bu yana en yüksek düzeye çıktı.



İspanya'daki Katalonya gerginliği nedeniyle euronun zayıflaması da doların yükselişini destekledi ve ABD para birimi 3.70 liraya kadar çıktı. Dolar daha sonra 3.69 - 3.70 lira aralığına çekilirken, euro da parite etkisiyle 4.34 - 4.35 lira aralığına yükseldi.







Kapalıçarşı'da 3,6950 liradan alınan dolar 3,6970 liradan satılıyor. 4,3520 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,3540 lira olarak belirlendi. Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 3,6790 lira, avronun satış fiyatı ise 4,3370 lira olmuştu.







PİYASA TURU: Dolarda sabah sarsıntısı



09:28 Türk Lirası günün en çok düşen gelişen ülke parası

Türk Lirası bu sabah dolar karşısında yüzde 0,66 değer kaybıyla gelişen ülke kurları arasında en çok değer kaybeden.

TL'yi yüzde 0,28 kayıp ile Polonya Zlotisi, yüzde 0,22 değer kaybıyla Malezya Ringiti izliyor.

09:22 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 0,05 yükselişle 108 bin 488'ten tamamladı.

ABD'de işlem gören Türkiye ETF'i ise yüzde 0,42 düştü, Gelişen Piyasalar ETF'i yüzde 0,37 yükseldi.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Ziraat Yatırım

"Haftanın son işlem gününde alıcılı bir görüntü sergileyen endeks seans sonunda satışla karşılaşarak günü yatay seviyeden kapattı. Şu aşamada, seans sonunda yaşanan satışların sürmesi durumunda 107.700/900 destek bölgesi önemli olabilir. Bu seviyeden tepki gelmemesi ve toparlanma gözlenmemesi durumunda 107 bin desteğine kadar geri çekilme görülebilir. Diğer yandan, olası alıcılı görüntüde 108.700 ara direncinin üzerinde ilk etapta Cuma günkü en yüksek değeri de içerisinde barındıran 109 bin 250 hedef olabilir. Ana direnç 110 bin seviyesinde."

İntegral Yatırım

"BIST 100 endeksinde 108700 direnci izleniyor. Endeksin bu seviyeyi geçmekte başarısız kalması durumunda tekrar 106700 seviyesine doğru geri çekilmeler oluşabilir. Endekste 106700 seviyesi üzerinde kaldığı sürece pozitif görünüm devam edebilir."

09:05 Altında son durum

Altın fiyatları doların yen karşısında üç ayın zirvesine yükselmesine paralel olarak iki haftadan uzun sürenin en düşük düzeyini gördü.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı seans içinde 1,273.8 dolara inerek 6 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra yüzde 0.4 ekside 1,275.7 dolarda bulunuyor.





09:04 Petrolde son durum

Petrol fiyatları Ortadoğu'da çatışmaların petrol arzını sınırlayacağına dair endişeler, ABD'deki petrol kuyusu sayısının geçen hafta itibariyle gerilemesi ve Asya'dan gelen talebin güçlenmesine paralel olarak yükseldi.

Uzmanlar Irak merkezi hükümeti ile Kürt yönetimi arasındaki gerilim ve ABD'den petrol arzındaki artışın hız kaybetmesinin ardından telap göstergelerinin piyasada belirleyici olacağına dikkat çekiyorlar.

Brent yüzde 0,09 aşağı yönlü değişimle 57,82 dolar.





09:00 Global piyasalarda öne çıkanlar

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik bölgesel gösterge endeks yatay.

Japonya Nikkei225 ise Abe'nin rahatça kazanacağı öngörülen parlamento seçimlerinin ardından yüzde 1 yükselerek 1996'dan bu yana zirveyi gördü. Yatırımcılar, seçim sonuçlarını takiben Japon devlet tahvil getirilerini ve yenin değerini düşüen aşırı gevşek para politikasının devam edeceğini öngörüyorlar.

Euro ise İspanya'da hükümetin bağımsızlık isteyen Katalonya yönetiminin istifasını istemesi be özerk yönetime el koyacağını açıklamasının ardından baskı altında kalıyor.

Euro bugün Asya piyasalarında yüzde 0,25 kayıpla dolar karşısında 1.1758'e kadar geriledi.





08:45 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL bu sabah 3,6842-3,7146 bandında hareket etti ve şu an 3,6912'de. Bu seviyede TL dolar karşısında yüzde 0,52 değer kaybediyor.

Dolar kuru sabah 08:05'te önce 3,6853'e kadar düştü sonra 08:07'de 3,6933'ü gördü. 08:35'te ise yeniden gerileyip 3,6864'ü gördükten sonra şu an bir kez daha 3,70 eşiğinde. Kuri haftayı 3,6713'ten kapattıktan sonra Pazartesi ilk işlemlerde 3,7146'yı görmüştü.

Euro/TL 4,3454

Sterlin/TL 4,8747



