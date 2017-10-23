Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, "yarışmacılar" dediği Fed başkan adayları arasında Jerome Powell ve John Taylor'ın sona kaldığı kulisini yorumsuz olarak telaffuz ettiği konuşmasında, "Janet Yellen ile de görüştüm, onu da çok seviyorum, onu gerçekten çok seviyorum" dedi.

Trump, kararını kısa sürede vereceğini söyledi.

Yellen, Perşembe günü Başkan Trump ile görüşmesinin ardından Cuma günü de Beyaz Saray'ın baş ekonomi danışmanı Gary Cohn ile bir araya gelmişti.

Yellen, Washington'daki konuşmasında, "ABD ekonomisinin, Fed'in 'büyük durgunluğa' cevaben alışılmadık para politikası araçları kullanmaması durumunda bulunacağı noktadan, şu anda daha iyi bir yerde olduğuna yönelik güçlü kanıtlar var." dedi.