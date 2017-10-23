Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? 23 Ekim altın fiyatları ve güncel anlık ons, çeyrek, gram altın fiyatları haberimizde. Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 151,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını da 1.015 liradan satılıyor.









Asya piyasalarında 1.274 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 1.276,79 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta satış baskısı altında kalan altının gram fiyatının yeni haftaya dolar kuruna paralel yükselişle başladığını kaydetti.





ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan toparlanmanın, küresel piyasalarda doların güç kazanmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, bu durumun altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini söyledi.

Memiş, teknik açıdan 151,2 liranın destek, 152,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu belirterek, bugün Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi ile ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.







23 EKİM ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA, GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 150 lira, satış 151 lira. Çeyrek altın alış 245 lira, satış 250 lira. Cumhuriyet altını alış: 1011 lira, satış: 1021 lira. Yarım altın alış: 491 lira, satış: 501 lira. Tam altın alış: 992, satış: 1002 lira. Reşat altın alış: 990 lira, satış: 998 lira. Gremse altın alış: 2482 lira, satış: 2508 lira. Hamit altın alış: 990 lira, satış: 100 lira. Bilezik de son durum: 22 ayar bilezik alış: 137 lira, satış: 139 lira.







DÖVİZ KURLARI (23 EKİM)

ABD doları alış: 3,6988 lira, satış: 3,7005 lira, Euro alış: 4,3543 lira, satış: 4,3552 lira. Sterlin alış: 4,8848 lira, satış: 4,8867 lira, İsviçre Frangı alış: 3,7600, satış: 3,7605, Kanada Doları alış: 2,9823, satış: 2,9298. Rus Rublesi alış: 0,0644, satış: 0,0644.





ALTIN PİYASASI BU HABERE KİLİTLENDİ



Altın piyasasını yakından ilgilendiren FED Başkanı kim olacak sorusunun cevabı Kasım ayında belli olacak. ABD Başkanı Trump, seçim döneminde FED Başkanı Janet Yellen’i faiz artırımları yavaş olduğundan ötürü oldukça eleştirmişti. Trump, ABD’nin yeni başkanı olduktan sonra Yellen’e karşı tutumunda yumuşama olsa da, Beyaz Saray’a yakın olan ekonomi uzmanları Yellen’in tekrardan başkan olmayacağı öngörüsünde. ABD Başkanı Trump’a en yakın olan isimlerden biri de FED yönetim kurulu üyesi Jerome Powel… Powel’ın ekonomiye dair verdiği demeçlerden ötürü, ABD ekonomi piyasalarında Trump’ın seçeceği adayların başında yer almasıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’de piyasaları etkileyecek Kuzey Irak ve Suriye’de yaşanan son olaylardan ötürü piyasalarda “yatay seyir” görünüyor. Son yapılan açıklamalardan sonra Kapalı Çarşı’da fiyatlarda hafif bir düşme gözüküyor.







ÇEYREK ALTINDA PİRİNÇ OYUNUNA DİKKAT



Cumhuriyet altınının piyasa fiyatı 1000 TL’yi bulunca dolandırıcılar da sahtekârlık için akla ziyan bir yol buldu. Gerçek Cumhuriyet altınının içini oyup altın rengine yakın olan pirinç madeni ya da gümüşle dolduruyorlar.

Her türlü altının sahtesini üretmeyi başaran dolandırıcılar, özellikle fiyatı 1000 lirayı bulan Cumhuriyet altınına yönelik akla gelmeyecek yollar deniyor. Sahtekârlar iki yöntemle sahte altın üretiyor. İlki ‘kalıp çıkartma.’ Cumhuriyet altınının bire bir kalıbını üreten kalpazanlar, kaplamada biraz altın kullanıp içini ise çeşitli madenlerle dolduruyor.

İkinci yöntem olan ‘oyma’da ise dolandırıcılar gerçek Cumhuriyet altınının içini oyup, altın rengine yakın olan pirinç madeni ya da gümüşle dolduruyor. Her iki yöntemde de 7.2 gram gelen Cumhuriyet altınının, yaklaşık 6 gramı çeşitli madenlerle dolarken sadece 1 gramlık kısmı gerçek altın kalıyor.





SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Sahte altını anlamanın 2 yolu var. Ya altını keseceksiniz ya da mihenk taşına sürteceksiniz. Anadolu’da son dönemde yaygın olarak yapılan sahteciliği çeşitli illerde kuyumcu odası yetkililerine soruldu.

TINISI FARKLI OLUR

Piyasadaki Cumhuriyet altınlarının % 2-3’ünün sahte olabileceğini belirten Kocaeli Kuyumcular Başkanı Nuri Koç, temmuz ayında yaşadıkları olayı şöyle anlattı: “Altından şüphelendim. Cama atıp sesi dinledim. Normal gibi gözüküyordu ama beni rahatsız eder bir tını vardı. Mihenk taşına sürdük. Kaplaması çok iyi yapılmıştı, keserek emin olduk. İçi garip bir maddeyle doluydu. Şu an piyasaya binlerce sahte altın sürülmeye çalışılıyor.”

Konya Kuyumcular Odası Başkanı İsmail Karagöz bu işi yapanların çete olduğu görüşünde. Yakalanan kişilerin “Düğünde takıldı, arkadaşımdan aldım” gibi bahanelere sığındığını kaydeden Karagöz “10-20 tane satıyorlar. Gramı ayarlamak için pirinç veya gümüş kullanıyorlar. Çok iyi kaplama varsa mihenk taşında da anlaşılmaz. En iyi yol kesmek” dedi.

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ferda Erdem, sahtecilikte özellikle son birkaç aydaki artışa dikkat çekti. Erdem “Vatandaşın anlaması imkânsız. Anadolu’yu gezerek satmaya çalışıyorlar. Altını muhakkak belgesiyle beraber alın” dedi.





SADECE CUMHURİYET ALTINI DEĞİL

İstanbul Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Tiryaki ise Türkiye genelinde ‘whatsApp’ gruplarının olduğunu ve tüm kuyumcuları haberdar ettiklerini söyledi. Sahte Cumhuriyet altınının yanı sıra bilezik ve zincirlerin bile içlerinin doldurulduğunu anlatan Tiryaki şunları söyledi:

“Şikâyetler arttı. 10-15 gün önce Çukurova bölgesinde, aynı yöntemle imal edilen 15 kilo İngiliz altını ele geçirildi. Bölgede son 2 yılda toplam 70 kilo sahte altın yakalandı. Piyasaya sürülmeye çalışılan binlerce altın var.”

Sertifikalı altın veren ATM'ler 2018'de hizmete girecek



Elektronet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, dünyada ilk olarak üretilen sertifikalı altın veren ATM'den günün her saatinde para çeker gibi sertifikalı altın satın alınabileceğini belirterek, "ATM'leri çalışmalarımızın sonucunda 2018'in ortalarına doğru göreceğimizi tahmin ediyorum." dedi.

Mehmet Kaptana, hem donanımı hem de yazılımı tamamen Türk mühendislerine ait olan makineyi Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK desteğiyle 2 yılda tamamladıklarını söyledi.







Cihazın 1 gramdan 50 grama kadar 16 değişik çeşit altın verebildiğini aktaran Kaptana, şu bilgileri verdi:

"Sistemde 24 değişik çeşit altına kadar çıkabiliyoruz. İsterseniz kredi kartıyla isterseniz nakit verdiğiniz zaman paranızı bozuk para şeklinde verebilecek bir yapımız var. Şu anda sertifikalı ve garantili altınları verebiliyoruz. Altınmatik bu konseptte dünyada ilk. Çünkü şu andaki varolan sistemler normal altınları verebilmekte, bizimkisi ise sertifikalı ve garantili altınları verebilmektedir. Bu da sahtekarlığın biraz daha fazla önüne geçmektedir. Şu andaki mühendislerimizin çalışması ise vermiş olduğumuz altınları para karşılığında tekrardan geriye almak üzere kurulu. Yapmış olduğumuz çalışma bu şu anda."



Kaptana, ATM'lerin şu anda Dubai'de kullanıldığını ve bu ülkedeki bankalarla entegrasyonlarının devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"25 adetlik bir üretim sonucunda Dubai'ye gönderdik, şu anda çalışmalar yapılıyor. Çok memnunlar, daha doğrusu test aşamasından dolayı çok çok memnunlar çünkü çok kolay bir şekilde günün her saatinde kolaylıkla altına ulaşabilirler. Kredi kartı ve nakit kullanımı da çok fazla, testler şu anda çok iyi gidiyor. Afrika Bölgesi, Pakistan, Hindistan'da görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'de de çalışmalarımız ve bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Çalışmalarımızın sonucunda 2018'in ortalarına doğru göreceğimizi tahmin ediyorum."



"POTANSİYELİ OLAN YERLER; DÜĞÜN SALONLARI, NİKAH DAİRELERİ VE HASTANELER"



Elektronet Yönetim Kurulu Başkanı Kaptana, makinenin 2 buçuk ton ağırlığında, çift katmanlı bir alaşımdan oluştuğunu ve normal ATM'lere göre daha zor müdahale edilen bir sistem olduğunu belirterek, "Aynı şekilde darbe sensörleri ve kamera sistemleri de korunuyor, makineyi yerinden oynattığınız zaman sensörler çalmaya başlıyor ve gerekli yerlere gerekli sinyaller iletiyor. İçerisinde altın olduğu için ve gramajları da çok yüksek olduğu için daha fazla koruma kullanıyoruz kasa sisteminde. Çünkü cihazlarda hem altın var, hem de nakit var." diye konuştu.



Dünyada ilk olarak üretilen sertifikalı altın veren ATM'den günün her saatinde para çeker gibi sertifikalı altın satın alınabileceğinin altını çizen Kaptana, "Şu andaki sistemde makine sadece sertifikalı altın verecek. (Cihazı kurmak için) Türkiye'deki görüşmelerimiz devam ediyor. Potansiyeli olan yerler; düğün salonları, nikah daireleri ve hastaneler. Özellikle cumartesi-pazar günlerinde insanlar altın bulmakta zorlanabilir. Nikah daireleri ve doğum hastanelerindeki makinelerle o sıradaki gerçek değerinden güvenilir altın satın alınabilecek." bilgisini verdi.



Kaptana, kurumsal bir makineden çıkan ve sertifikalı olan altınlarla sahtekarlığın ve kayıp kaçağın önüne de geçtiklerini anlattı.



2020'DE HEM ALTIN ALAN HEM DE SATABİLEN CİHAZ GELİŞTİRİLECEK

Banka-finans, toplu taşıma-biletleme, gıda teknolojileri ve akıllı devlet alanlarında faaliyet gösteren Elektronet'in yıllık cirosu 120 milyon lira. Türkiye'nin ilk yerli ve milli ATM'sini üreten şirketin ATM'leri, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Almanya, Malta, Gana ve Türkiye olmak üzere dünyanın 7 ülkesinde kullanılıyor.



Şirket bünyesinde çalışan Türk mühendisler ve yazılımcılar, dünyada ilk kez sertifikalı altın satın alınabilecek Altınveren ATM cihazı geliştirdi. Üretim ve yazılım olarak milli ve yerli teknoloji ile üretildi. Elektronet şu anda Altınalan ATM versiyonu üzerinde çalışıyor. 2020'de hem altın alan hem de satabilen cihaz geliştirilmiş olacak.

Altın Fiyatları ve Altın Hakkında



Altın güvenilir bir liman olarak da adlandırılan dünyanın en değerli madenlerinden biridir. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan altın, yıllar boyu insan elinde farklı şekillerde işlenmiştir. İşçilikleri daha fazla olan altın çeşitleri daha çok hediyelik olarak kullanılırken, gram altın ve külçe altın gibi işçiliğin en az seviyede kullanıldığı altın çeşitleri ise yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Diğer yatırım araçları ile karşılaştırdığınızda altının en büyük özelliği krizlerden daha az etkilenmesidir. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Bu parlak sarı renkli madene olan ilgi daha çok bu yüzdendir. Bigpara olarak ziyaretçilerimize altın fiyatları hakkında en doğru ve güncel verileri grafiklerle sunmaktayız. Altın fiyatları ne olur sorusuna cevap bulabilmeniz için uzman yazarlarımız sizler için en güncel altın yorumlarını sitemizde paylaşmaktadırlar. Güncel altın fiyatlarının yanı sıra geçmiş altın fiyatları da arşiv olarak bigpara.hurriyet.com.tr'de mevcuttur. Geçmiş dönem altın fiyatları özellikle altın piyasasının gelecekte yapacağı hareketleri doğru tahmin etmek için yatırımcılar tarafından sıkça kullanılan bir bölümdür. Siz de düzenli olarak çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve tüm altın çeşitleri için anlık verileri Bigpara'da takip edebilir ve altın piyasası hakkında en doğru öngörülere sahip olabilirsiniz. Altın fiyatlarını takip etmenin yanı sıra altın fiyatı hesaplama aracı ile de altın çeviri işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu çeviri aracı, altın bilezik fiyatı hesaplama ya da gram altın hesaplama işlemlerinizi kolaylıkla yapabilmeniz için Bigpara ekibi tarafından ziyaretçilerimiz için geliştirilmiştir.