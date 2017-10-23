Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fakıbaba, “Ziraat Mühendisi tarlada olur, alanda olur, üretir, çiftçiye öğretir, kendisi üretir, üretken olur değil mi. Ne kadar önemli şeyler. Benden önceki arkadaşlar 10 bin kadar çok değerli ziraat mühendisi ve veteriner hekim arkadaş almışlar, şimdi piyasada, yani sahada hiç ziraat mühendisi ve veteriner hekim arkadaşımız yok. Hepsi masa başında” ifadelerini kullandı.Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesinde bulunan Ziraat Fakültesi Konferans Salonundaki programın açılış konuşmasını Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan yaptı. Gündoğan katılımcılara teşekkür ederek bağladığı konuşmasında, ”Fakültemiz 1978 yılında kurulmuş olup bin 300 lisans, 700 yüksek lisans, doktora, yüzü aşkın öğretim üyesiyle ülkemiz tarımına 40 yıldır hizmet etmektedir” ifadelerine yer verdi.



“Yetiştirdiğimiz Suriyeliler işveren olsun”



Suriyeli bir işadamının Şanlıurfa’da 40 bin büyük baş hayvan yetiştirmek için girişimde bulunduğunu dile getiren Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Geçen hafta bir yatırımcı geldi. Bizim araziden belli şartlarda, eğer kabul ederlerse 40 bin büyükbaş hayvan besleyecek ve bunun müteşebbisi de Suriyeli. Yani Suriyelinin burada kalması hep böyle sokaktaki dilenci değil, aynı zamanda işveren konumunda olacaklar. Biz de yetiştirdiğimiz, eğitimli Suriyeli olsun ki işveren durumuna düşsünler” dedi.



“Sahada hiç ziraat mühendisi ve veteriner yok”



Kendisinden önceki dönemde 10 bin ziraat mühendisi ile veteriner hekim alındığını ve şimdi sahada kimsenin olmadığını dile getiren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba,” Ziraat Mühendisi tarlada olur, alanda olur, üretir, çiftçiye öğretir, kendisi üretir, üretken olur değil mi. Ne kadar önemli şeyler. Benden önceki arkadaşlar 10 bin kadar çok değerli ziraat mühendisi ve veteriner hekim arkadaş almışlar, şimdi piyasada, yani sahada hiç ziraat mühendisi ve veteriner hekim arkadaşımız yok. Hepsi masa başında. Yani şimdi düşünün bir doktor tıp fakültesinden mezun oluyor, hastane orada duruyor, diyor ki ben büroda hasta kayıt memurluğu yapacağım. Aynı şey, böyle düşünüyorum. Bunların olmaması lazım. Bu ülke büyük bir ülke. Yani Türkiye gelişecek ve kalkınacaksa mutlaka ve mutlaka gıda, tarım ve hayvancılıkla kalkınacak. İstihdamı biz bununla sağlayacağız. Her bakanlar kurulu toplantısında ben bunu konuşuyorum, bizde eğitim ve tarlayı suyla buluşturmak çok önemli bir olay. Eğer eğitim olur, tarla suyla buluşursa gerisini bırakın, zaten o parasını çıkarır” şeklinde konuştu.



“Zengin toprakların fakir insanlarıyız”



Zengin toprakların fakir insanları olduklarını dile getiren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Tarımdan, hayvancılıktan kazandığınız parayla çok köprüler yapabiliriz, çok yollar yapabiliriz. Ben hep diyorum, biz zengin toprakların fakir insanlarıyız. Bu fakirlik de biraz bizden kaynaklanıyor. Bizim daha fazla çalışmamız lazım, daha fazla üretmemiz lazım, işimizi sevmemiz lazım. Onun için diyorum esasında bu bakanlığı o kadar seviyorum ki, üreten insanları, o kadar hayranım ki, üretim, üretim, üretim bakanlığı olması lazım. Çünkü gıdayla, tarımla, hayvancılıkla baktığınız zaman hepsinde üretiyorsunuz, hepsinde bir üretim var. Bizim en önemli görevlerimizden birisi de kırsal kalkınmayı sağlamak. Kırsal kalkınmayı sağladığımız zaman inanıyorum ki köyden şehre akım daha az olacak. Hani köyden şehre insanların gelmesi zarar mıdır, hayır, değil, insanlar gelsin. Köyde yaşamak daha güzel. Ben köyde yaşamayı çok isterim. Kendi toprağımla uğraşmak, keçimle, koyunumla, sütümle uğraşmak, orada spor yapmak, kitabı orada okumak, orada üretmek, orada ürettiğim şeyleri satmak, ne kadar önemli bir olay” dedi.



“Organik tarım dünyanın en önemli maddesi olacak”



Dünyanın en önemli maddesinin kısa süre içerisinde gıda olacağını belirten Bakan Fakıbaba, ”Organik tarım çok kısa zamanda dünyanın en önemli maddesi olacak, en önemli. Bana silah mı gıda mı diye sorsanız, inanın gıda, çünkü bütün Urfa sizin olsa 10 gün, 15 gün aç kalsanız bir porsiyon yemeğe bütün Urfa’yı satarsınız. Yok böyle bir şey, insanın aç olması kadar, susuz olması kadar önemli bir şey olabilir mi, onun için gıda, gıda, gıda” ifadelerini kullandı.