Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "Torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik yapan tasarının görüşmeleri sürüyor.AK Parti Isparta Milletvekili Sadi Süreyya Bilgiç başkanlığında toplanan komisyon, bugünkü çalışmaya tasarıya madde ihdaslarıyla başladı.Tasarıya ihdas edilen madde ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a geçici madde eklenecek.

Atanacakların sayısı 250'yi geçmeyecek



Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) nezdinde yürütülen faaliyetlerin nitelik ve nicelik olarak artmasının getirdiği nitelikli ve deneyimli uzman personel ihtiyacının karşılanması için kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında görev yapan denetim elemanları ve uzman kadrolarında görevli olanlardan yapılacak sınavda başarılı kazananlar naklen maliye uzmanı olarak atanabilecek.Maliye uzmanı olarak atanacakların sayısı 250'yi geçmeyecek.Maddeye ilişkin komisyona bilgi veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, MASAK'ın hem Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bakımından hem de Türkiye'de suç ekonomisiyle mücadele bakımından önemli kurumlardan birisi olduğunu söyledi.Suç gelirlerinin aklanması ve uluslararası terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda MASAK'ın çok önemli fonksiyonlar üstlenmiş durumda olduğunu dile getiren Ağbal, MASAK'ın bu fonksiyonlarını kısıtlı sayıda personel ile yerine getirmeye çalıştığına işaret etti. Ağbal, MASAK'ta şu anda kadrolu çalışan personel sayısının 177, geçici çalışan personel sayısının ise 81 olduğunu bildirdi.

Bakan Ağbal, "MASAK, inceleme ve denetim görevlerini diğer bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının denetim elemanlarını da kullanmak suretiyle yerine getirse de aslında MASAK'ın en önemli fonksiyonu, çok daha fazla kaynaktan bilgi toplamak, bunları analiz etmek, istihbarat niteliğinde çalışmalar yapmak ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesiyle ilgili risk analizlerini yapıp, sonuçlandırmaktır." diye konuştu.