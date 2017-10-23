Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özlü, Bakanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Ankara Model Fabrikası İşbirliği İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) teknik iş birliğiyle yürütülen Model Fabrika Projesi'ne Ankara Sanayi Odasının (ASO) uygulama ortağı olarak katılmasıyla Türkiye'nin ilk model fabrikasının kurulacağını ifade etti.

Bugüne kadar, ekonomide yapılan hamlelerin açılan fabrikalarla sembolize edildiğine işaret eden Özlü, kurulan her yeni fabrikanın, yeni bir ekonomik atılım olarak sunulduğunu ancak söz konusu fabrikaların ne kadar verimli olduğu konusuyla ilgilenilemediğini dile getirdi.

Özlü, fabrikalarda verimlilik dönüşümünü sağlayacak ilk merkezi kurduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yapıyı, 'fabrikaların fabrikası' olarak görebilirsiniz. Bugüne kadar açılmış bütün fabrikaların dönüşümü düğmesine de basıyoruz. Bu dönüşüm bir verimlilik dönüşümü, aynı zamanda bir yalın dönüşüm ve en önemlisi bir dijital dönüşümdür. Bu model fabrikayla kaynakların, zamanın ve en önemlisi umudun israf edilmesinin önüne geçiyoruz. Model fabrika, işletmelerimizin yeni sanayi devrimine geçişinde önemli role sahip olacak."

"ANKARA, SANAYİDEKİ DÖNÜŞÜMÜN DE BAŞKENTİ OLACAK"

Model fabrikanın Türkiye'de kurulacak ilk uygulamalı yetkinlik ve dönüşüm merkezi olması itibarıyla ülke sanayisinin gelişimine önemli katkı sağlayacağına dikkati çeken Özlü, sanayinin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesinin de önünün açılacağını söyledi.

Özlü, verimlilik konusunda aksayan yönlerin model fabrikada iyileştirileceğini belirterek, işçilere meslek edindirme kursu veya klasik iş başı eğitimlerinin verilmeyeceğini, özel bir eğitim metoduyla mühendislerin ve yöneticilerin, düşünme tarzlarını verimlilik odaklı şekilde değiştireceklerini anlattı.

Model fabrikaların katılımcılara, öğrenirken hata yapma özgürlüğü ve esnekliği sağladığına işaret eden Özlü, böylece üretimle ilgili fırsat ve sorunların fark edileceğini ifade etti.

"MODEL FABRİKA, SANAYİCİMİZE VE KOBİ'LERİMİZE MÜTHİŞ BİR FIRSAT OLACAK"

Söz konusu projenin ilerleyen dönemde sanayicilere yol göstereceğini vurgulayan Özdebir, "Sanayiciler ve KOBİ'ler açısından müthiş bir fırsat. Görerek, uygulayarak ve yaşayarak öğrenmenin yolunu açmış olacağız." diye konuştu.

Model fabrikanın, kamu ve özel sektör ortaklığı oluşturucağını belirten Tomasi, şunları kaydetti:

"Model fabrika, endüstriyel hedeflere ulaşılmasının en büyük destekçilerinden biri olacaktır. Bu bağlamda zamanlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yenilenebilirliğin ve verimliliğin artırılabilmesi için burada yapılan çalışmalar sadece Türkiye'ye faydalı olmayacak, diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir."