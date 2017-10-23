Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitcoin'de tarihi rekor artık 6000 doların da üzerinde. "Bitcoin ne kadar? sorusu için tahminler ise 100 bin dolara kadar çıkıyor.

Cumartesi günü 6183 dolara kadar çıkan Bitcoin için iyimser tahminler devam ediyor.

Son tahmin, New York merkezli FundStrat Global Advisors'tan geldi. Kuruluş'a göre Bitcoin 2022’de yani 5 yıl sonra 25 bin dolar olacak.

FundStrat 5 yıl sonra Bitcoin'in toplam piyasa değerinin ise 350 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

NASIL 25 BİN DOLAR OLUR?

Araştırma şirketi Bitcoin öngörülerinde Metcalf Kanunu’ndan yola çıkıyor. Metcalf Kanunu, bir ağın değerini kullanıcı sayısının karesiyle ölçüyor.

FundStrat, kripto para biriminin kullanım sayısını ve kullanılan hesapların büyüklüğünü göz önünde bulundurarak, geçtiğimiz birkaç yılda yaşanan fiyat değişimlerinin yüzde 94’ünü öngördüklerini belirtiyor.

NASIL 100 BİN DOLAR OLUR?

2016 sonunda Bitcoin fiyatları henüz 750 dolardayken 2000 dolar diyen analistin hedefi ise 10 yıl sonrası için 100 bin dolar.

Saxo Bank analistli Kay Van-Petersen, Bitcoin için 100 bin dolar hedefini şu ifadelerle açıklıyor:

1)KRİPTO PARA İŞLEM HACMİ YÜKSELECEK

Forex piyasasında ortalama günlük hacim 5 trilyon dolar. Van-Petersen, gelecek 10 yılda bu hacmin yüzde 10'u kadar kripto para işlem hacmi oluşmasını, 500 milyar dolarlık kripto para hacminin yüzde 35'i olan 175 milyar doların da Bitcoin alım satımlarımdan gelmesini öngörüyor.

2) BITCOIN'IN PİYASA DEĞERİ YÜKSELECEK

CoinDesk verilerine göre Bitcoin'in bugünkü piyasa değeri 96,9 milyar dolar. Bitcoin'e 100 bin dolar hedef veren analist, piyasa değerinin işlem hacminin 10 katı olacağını hesaplayarak sanal paranın 1,75 trilyon dolar piyasa değerine ulaşacağı sonucuna varıyor.

3)BITCOIN ARZI FİYATI DESTEKLEYECEK

CoinDesk verilerine göre Bitcoin arzı 21 milyonla kısıtlı. Van-Petersen dolaşımdaki Bitcoin'in 10 yılda 17 milyona çıkmasını bekliyor. 1,75 trilyon doları bu rakama böldüğünde de bir Bitcoin için 100 bin dolar değerleme hesaplıyor.