Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 151,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 152,10 liradan, bin 1 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 18 liradan, 138,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 142,50 liradan, 978 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 998 liradan, 489 liradan alınan Yarım Ziynet 499 liradan ve 244 liradan alınan Çeyrek Ziynet 249 liradan satıldı.