İstanbul Kapalıçarşı’da 151,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 152,10 liradan, bin 1 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 18 liradan, 138,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 142,50 liradan, 978 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 998 liradan, 489 liradan alınan Yarım Ziynet 499 liradan ve 244 liradan alınan Çeyrek Ziynet 249 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
23.10.2017 - 17:30 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 152,10 lira oldu. Çeyrek Ziynet ise 249 liradan satıldı.
Etiketler : altın,ekonomi,
513699 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/513699.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER