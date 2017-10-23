Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 1,09'luk düşüşle tamamladı. Endeks 1.185 puanlık azalışla 107 bin 303 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,12, holding endeksi de yüzde 0,69 değer kaybetti.