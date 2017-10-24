Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 53,91 puan (yüzde 0,23) azalışla 23.274,72 puana, Standard & Poor's (S&P) 500 Endeksi 10,23 puanlık (yüzde 0,40) düşüşle 2.564,98 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 42,23 puan (yüzde 0,64) değer kaybederek 6.586,83 puana indi.
Dow Jones ve S&P 500 endeksleri, yeni haftaya 6 günlük yükseliş eğilimlerini sonlandırarak başladı.
New York borsası düşüşle kapandı
24.10.2017 - 01:14 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 01:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 53,91 puan (yüzde 0,23) azalışla 23.274,72 puana, Standard & Poor's (S&P) 500 Endeksi 10,23 puanlık (yüzde 0,40) düşüşle 2.564,98 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 42,23 puan (yüzde 0,64) değer kaybederek 6.586,83 puana indi.
Etiketler : borsa,new york borsası,
513773 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/513773.aspx
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