Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL Beyrut

Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile moda sektöründe faaliyet gösteren Orka Holding, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta üçüncü D’S Damat mağazasını açtı. Yurt dışında 73 ülkede 160 mağazaya ulaşan Orka Holding, Katar, Irak, İran, Kuveyt ve Ürdün’ün ardından Beyrut’ta üçüncü D’S Damat mağazasının açılışını gerçekleştirdi. “Orta Doğu’nun Paris’i” olarak bilinen Lübnan’ın başşehri Beyrut’un en büyük alışveriş merkezlerinden olan Choueifat’ta yer alan mağazanın açılışına, katılan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “Global yolculuğumuz artık ışık hızıyla ilerliyor. Herhangi bir pazara giriş yaptığımızda ya liderliği ya da ilk üç arasında olmayı hedefliyoruz. Beyrut’ta üçüncü D’S Damat mağazamızın açılışını yaptık. Burada da hedefimiz liderlik” dedi.

İtalya’yı geride bıraktı

Orakçıoğlu, markalı ihracatta kilogram fiyatı ile dünya moda devi ülkesi İtalya’yı bile geride bıraktıklarını dile getirdi. Orakçıoğlu “Türkiye’de 30 yıl önce markalı ihracatı yapan ilk birkaç firmadan biriyiz. Şu anda ihracattaki kilogram fiyatımız ile İtalya’yı geride bıraktık. İtalya’nın hazır giyim ihracatındaki kilogram fiyatı 45-55 dolar arasında. Grup olarak biz de bir markamızda 55-60 dolar, diğer bir markamızda ise 85-90 dolardayız. Dünya markalarının en güçlü olduğu pazar olan İtalya’da her yıl iki kat büyüyoruz. Geçen yıl dokuz farklı kentte dokuz satış noktası açtık. Bu yıl bu sayı 18’e çıkacak. İtalya’dan aralarında Brezilya, Meksika, Kanada, Malezya, Avustralya’nın da olduğu çok farklı pazarlara ürün pazarlamaya başladık” diye konuştu.

Kutuplardaki bilim adamının giysilerinden ilham aldık

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar da dünya moda perakendesindeki zorlu rekabette en büyük avantajlarının ‘ulaşılabilir lüks’ olarak tanımladıkları kaliteyi satın alınabilir fiyatla müşteriye sunmak olduğunu söyledi. Tasarım mühendisliği ve kalıp mühendisliği ile dünyanın her yerinde fark edildiklerini söyleyen Arar “Kalıplarımız ve inovatif ürünlerimizle dünya markalarından nasıl daha iyi olacağımızı çok iyi biliyoruz. Son dönemde leke tutmayan beyaz gömlekleri artık farklı renklerde de yapmaya başladık. Sık seyahat edenler için kırışmayan ceket ve pantolondan oluşan travel takımlarımız çok tercih ediliyor. Ceketlerimiz 150-200 gram ile çok hafif bir yapıya sahip. Aynı şekilde termal özellikler nedeniyle ürünlerimizde vücut ısısını dengeliyoruz. Artık kutuplardaki bilim adamlarının giydiği giysilerden geliştirilen incecik kıyafetlerle kışı geçirmeye imkan tanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Sponsor olduğumuz takımlar hep şampiyon

Son yıllarda futbol takımlarına resmi moda tedarikçisi olan Orka, takımların başarısına da ortak oldu. Rusya’da Spartak Moskova lig şampiyonu oldu, Karabağ tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katıldı. İspanyol Deportivo Alaves, Kral Kupası’dan Barselona ile finalde karşılaştı ve Makedonya Millî Takımı Avrupa Şampiyonası’na katılma başarısı gösterdi. Orka Holding, son olarak Millî Futbol Takımları Resmî Moda Tedarikçisi oldu. Süleyman Orakçıoğlu, spor sponsorluklarına ilişkin olarak “Takımlara uğur getirdik. Umarız Millî Takım’la da çok başarılı oluruz. İtalya, Almanya, İspanya liglerinden katımlar, bizimle tedarik anlaşması yapmak istiyorlar, pazar şartlarını dikkate alarak bu takımlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.