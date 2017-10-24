Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu 2018 yılı için Avrupalı turistlerin yeniden Türkiye’de tatil yapmak istediğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, OTi Holding’in kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla Antalya’nın Belek ilçesinde düzenlenen gala yemeğinde turizm sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Yaklaşık 30 ülkeden 2 bine yakın acente sahibi ve hava yolu şirketlerinin katıldığı programda Türkiye’nin turizmde atağa kalkması için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bir Alman’ın kendisine “Bizim siyasetçiler Türkiye’ye gitmememiz için telkinde bulunup, zihnimizi zehirliyor ama görüyorum ki Antalya’nın tadını İngilizler çıkarıyor” dediğini anlattı. Çavuşoğlu, İngiltere’den gelen turist sayısında artış olduğunu belirterek “Gelecek sene görüyoruz ki Almanya’dan, Avrupa’nın her yerinden de Türkiye’ye gelen turist sayısında atış olacak, talepler patlamaya başlacak. Çünkü son iki sene gittikleri yerlerden memnun kalmadılar ve oralarda âdeta soyulduklarını söylüyorlar. Türkiye’ye geri gelmek istiyorlar” diye konuştu.

SEKTÖRÜN YANINDAYIZ

Sektörün yanında olacaklarının altını çizen Çavuşoğlu, Türk turizminin farkını, “insan sevgisi” ve “verdiği hizmetin dünyada örneğinin olmaması” olarak tanımladı. Türkiye’deki otellerin çok kaliteli olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu “Fiyatlar uygun, hizmetler kaliteli ve dünyanın her yerinden turist getiren firmalarımız var. Bizim görevimiz de turizm sektörüne, sizlere yardımcı olmak. Ben turizm sektörünün hizmetkârı olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah hep birlikte çok daha güzel şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı.

GOLF İÇİN GELENLER DE ARTTI

Bakan Mevlût Çavuşoğlu, şunları kaydetti: Ülkelerimiz arasında görüş ayrılıkları olabilir, bazı problemler de yaşanabilir. Bizlerin görevi diyalog yoluyla o problemleri aşmak. Bu konuda samimi çabalar sarf ettiğimizi bilmenizi isteriz ama siyasetçiler özellikle bir mesele çıktığı zaman kendi vatandaşlarını yani sivil halkı cezalandırıcı adımlardan kaçınmalıdır. Ancak bu sene turist sayısının artmaya başladığını gördük. Golf sektörünü inceleme turunda bugün golf sahalarını dolaştım. Antalya’ya gelen ve golf oynayanların sayısı da fazlalaştı.