Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar, euro kaç lira? 24 Ekim Dolar, euro fiyatları ile piyasalardaki son durum haberimizde. ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tasarısının Kongre'de ilerlemesine imkan verecek olan tasarının Cuma günü Senato'dan geçmesinden destek bulan dolar değer kazancı trendini sürdürürdü. Dolar endeksinin iki haftanın zirvesine yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturuken TL de güne hızlı yükselişle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 3,7080 avro 4,3620 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 3,7060 liradan alınan dolar 3,7080 liradan satılıyor. 4,3600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,3620 lira olarak belirlendi. Dün kapanışta doların satış fiyatı 3,7060 lira, avronun satış fiyatı ise 4,3550 lira olmuştu. Dolar kaç lira, ne kadar, güncel döviz fiyatları ve son dakika piyasa haberleri burada

PİYASA TURU: Dolar 3,70'in üzerinde

09:05 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün yüzde 1,09 gerileyerek 107 bin 303 puandan kapandı.

ABD'de ise Türkiye ETF'i yüzde 2,81 düştü. Gelişen Piyasalar ETF'inde kayıp yüzde 0,80'di.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Ak Yatırım

"Dün MSCI EM endeksinden negatif ayrışan BIST100'de bankacılık hisselerinde görülen satışlar kısmen sanayi hisseleri ile kapatılmaya çalışıldı. Analizlerimize göre gelişen ülkelere göre ucuz konumda olan endekste 105500-106000 bölgesi ana destek olarak göze çarpıyor. Orta vadeli zarar-kes seviyesi ise 102 bin civarında bulunuyor."

Şeker Yatırım

"ABD ile vize krizine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korurken, veri tarafında içeride reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'dan gelecek PMI ve IFO endeksi ve ABD PMI verileri günün takip edilecek verileri olacak. 3Ç17 bilanço sezonu bugün de TAV Havalimanları Holding ve Türk Telekom'un finansalları ile devam edecek. TAVHL'nin piyasalar kapandıktan sonra açıklayacağı 3Ç17 sonuçlarında 448 milyon TL net kar (piyasa: 424mn TL net kar), Türk Telekom'un ise 352mn TL net kar (piyasa: 336mn TL) açıklamasını bekliyoruz."

A1 Capital Yatırım

"Endekste teknik olarak dikkat çektiğimiz 107.500 seviyesinin altındaki satıcılı kapanış sonrası satışların bugün de devam etmesi durumunda 106.500 ve 105.500 destekler çalışabilir. TR tahvil faizleriyle birlikte doların yükselişinin hız kesmemesi durumunda bu seviyeler görülürken olası toparlanma durumunda 107.500 geçilirse 108.700 ile 109.500 öne çıkan hedefe değerlerimiz olacaktır."

08:40 Euro Draghi'yi bekliyor

Dolar Endeksi, yüzde 0,1 düşüşle 93,749'da.

Euro ise yüzde 0,1 artışla 1,1760 dolarda.

Yatırımcılar Perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası(ECB) toplantısını bekliyorlar. ECB'nin toplantıda aşırı gevşek para politikası yaklaşımından uzaklaşmak için küçük adımlar atacağının sinyalini vermesi bekleniyor. Katalonya'da yaşanan ayrılıkçı kriz euroyu baskı altında tutmaya devam ediyor. Madrid, bağımsızlık hareketi ile mücadele etmek için Katalonya bölgesel hükümetini görevden almak ve seçim yapılmasını sağlamak için özel anayasal yetkiler talep etti.

08:35 Global piyasalarda öne çıkanlar

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik yüzde 0,1 artışta ve geçen hafta gördüğü 10 yılın zirvesine de yakın.

Japonya'nın Nikkei225 endeksi de art arda 16 günlük kazanımların ardından 21 yılın zirvesinde, Çin CSI 300 endeksi iki yıldan uzun sürenin zirvesinde.

Piyasalar Çin'i ve 19.Komünist Parti Kongresi'ni yakından izliyor. Bugün sonra erecek Kongre'de Devlet Başkanı Xi Jinping'in ülkede en etkili güç olan Daimi Komite'yi oluşturması bekleniyor.

07:50 TL'de günün ilk işlemleri

Dün hafta açılışında 3,72'nin üzerini test eden Dolar/TL daha sonra gevşese de yeniden yukarı yöneldi.

Pazartesi günü 3,7160'tan tamamlandı. Bu sabah ise kotasyonlar 3,7063'te, düşüş düne göre yüzde 0,26.

Dün 15:30 sularından sonra kur yeniden 3,70'in altını görmedi.

Euro/TL ise 4,3608

Sterlin/TL 4,9022