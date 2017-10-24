Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

''Torba Tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildikten sonra konutlar ve araziler üzerinde de değişikliklere sebep oldu. Buna göre konutlar Devlet İhale Kanunu yoluyla satılabilecek.

ÖDENEK EKLENECEK



Taşınmazların satışından sağlana gelirler genel bütçeli idarelerde ilgili idarenin merkez muhasebe birimi hesaplarına aktarılacak ve özel gelir kaydedilecek. Bu gelirler idareler tarafından öncelikle personelinin konut ihtiyacına yönelik ilgili hükümler dahilinde ödenek eklenmek şartıyla kullanılacak.

İhale yapıldığı zamanda görede bulunan sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturan vatandaşlar ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olacak.

NAKİT ÖDEMELERDE YÜZDE 10 İNDİRİM



İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından nakit veya 4 yıla kadar faiziyle taksitle tamamlanacak. Nakit ödemelerde yüzde 10 indirim sağlanacak. Lojmanda oturan vatandaş konutu almak istememesi halinde konutu 2 ayda boşaltabilecek.

Tasarı'ya göre Hazineye ait belediye mücavir alan sınırları içinde tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin kullanıcılarına doğrudan satışının önü açılacak. Bu kapsamda satın alınan araziler sadece tarımsal amaçla kullanılacak.

Araziler, rayiç bedelin tamamı üzerinden doğrudan satılacak. Rayiç bedelin taksitle ödenirse, bedelin yüzde 30'u en geç üç ay içinde, kalan kısmı da en geç 5 yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenecek.