Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şeker pancarı tarlasına giden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hasat yapan Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hasan Karahasanoğlu’nu ziyaret etti. Şeker pancarının bölge için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Ali Özkan, “Karacabey’imizde şeker pancarı hasadı devam ediyor. Şeker pancarı bitkisi bölgemiz için çok mühim. Ürün planlaması açısında da çok önem arz ediyor. Susurluk Şeker Fabrikası atıl vaziyetteydi, çalışmıyordu. Bu yıl Susurluk Şeker Fabrikası’nın açılması Karacabeylilerin önderliği ile gerçekleşti. Bu sene Karacabey’de 14 bin dönümlük şeker pancarı üretimi yapıldı. Önümüzdeki yıllarda bunun daha da artması bekleniyor. Çiftçimiz hangi ürünü ekeceği konusunda çaresiz halde olduğu yılda, şeker pancarının alternatif olarak gündeme gelmesi eken çiftçilerimiz açısından bir soluk oldu. Bunu gören çiftçilerimiz de seneye bu ürünü ekme kararlığında. Şeker pancarı hasadının hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tarlasında şeker pancarı hasadı yapan Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hasan Karahasanoğlu ise, pancarın bölge de 60-70 yıllık mazisinin olduğunu söyledi. Karahasanoğlu, “Bölgemiz tarımı pancarla öğrendi. Pancarda 7-8 çeşit bitki genişliği var. 2002 yılından sonra pancarda sıkıntılar oldu. Bu sene pancar ekiminde hava muhalefeti gibi sıkıntılar yaşamadık. Pancarda ki polarları da kilo ile kapatıyoruz. Gelecek yıllarda devletimiz mısır ve ayçiçeğinde olduğu gibi pancardada eski sistemi uygulayarak 14 poları esas alırsa Türk çiftçisi bunu memnuniyetle karşılayacak. Susurluk Şeker Fabrikası’nın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.