Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEPAV istihdam izleme bültenine göre, Temmuz 2017'de sigortalı ücretli çalışan sayısı Temmuz 2016'ya göre yüzde 6,2'lik artışla 14 milyon 196 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Haziran 2017'ye göre sigortalı ücretli çalışan sayısında 202 binlik artış gerçekleşti.

TEPAV'ın bültenine göre bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 323 bin kişi arttı, kamu çalışanı sayısı 106 bin kişi azaldı. Bir yılda işyeri sayısı sadece İstanbul'da azaldı ancak Türkiye genelinde işyeri sayısı 30 bin 765 yükseldi. Ayrıca girişimcilerde de yükseliş var. KOBİ üstü işyerlerinde çalışanların sayısı 20 bin kişi artış kaydetti.

Temmuz 2017'de esnaf ve çiftçi sayısı Temmuz 2016'ya göre yüzde 2,5'lik artışla 2 milyon 751 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında ise Haziran 2017'ye göre sigortalı ücretli çalışan sayısında 48 binlik azalış gerçekleşti.

KAMU ÇALIŞANI SAYISI AZALDI

Kamu çalışanı bölgesine bakıldığında ise Temmuz 2017'de kamu çalışan sayısı Temmuz 2016'ya göre yüzde 3,1'lik azalışla 2 milyon 975 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Haziran 2017'ye göre sigortalı ücretli çalışan sayısında 2 binlik artış gerçekleşti.

TÜİK: GEÇEN YILA GÖRE İSTİHDAM SAYISI 1 MİLYON 122 BİN KİŞİ ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın Temmuz ayında işsizlik rakamlarını 3 milyon 443 bin kişi olarak vermişti. İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 122 bin kişi artarak 28 milyon 758 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 48 olmuştu.

İŞVEREN İŞÇİ BAŞINA 773 LİRA

Geçtiğimiz aylarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihdam Seferberliğini başlatmıştı. Burada hedef 2 milyon ek istihdam olmuştu. Rakamlara göre bu hedefe ulaşılmasına az bir zaman kaldı. Seferberlik iş arayanların yanında işverenler için de çeşitli destekler içeriyor:

Örneğin işverenlerin mevcut çalışanlarına ilave alacakları her bir sigortalı için sigorta ve vergi yüklerini devlet üstleniyor. İşverenlerin ilave istihdam ettikleri her bir sigortalı için 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanıyor. Ayrıca İstihdam Seferberliği kapsamında işbaşı eğitimine katılanların; net asgari ücret tutarındaki maaşı ile iş kazası, meslek hastalıkları ve genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

İŞKUR'UN PROJELERİ DEVREDE

İŞKUR'un oluşturduğu "İşbaşı Eğitim Programları","Girişimcilik Eğitim Programları" sayesinde de vatandaşlar hem meslek öğreniyor hem kendi işinin sahibi de olabiliyor. İŞKUR'a kayıtlı olan ve işi olmayanlar günlük 54 liraya meslek öğrenip, altın bileziğini koluna takabiliyor. Mesleki eğitim kurslarını alanlara da günlük 20 lira ödeniyor. (Yeni Şafak)