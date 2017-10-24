Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşerona kadro verilecek mi? Taşerona kadro son dakika durum nedir? Alınan bilgilere göre, devlet kurumlarında çalışan 817 bin civarında taşeron şirket elemanı için kararda sona yaklaşıldı. Ankara'dan gelen bilgiler ışığında taşeron kadrosunda gelinen son noktaları paylaşıldı. Taşeron işçiler kademeli olarak sözleşmeli personel memur kadrosuna geçecek. Öncelikle taşeron çalışanlar ile bir 'özel hukuk sözleşmesi' yapılacak.Böylece onlar kamuda özel statülü sözleşmeli personel ya da 4E'li sözleşmeli personel kadrosuna geçmiş olacaklar. Yine sözleşme yapılmasında ve yenilenmesinde performans kriteri öncelikli olarak düşünülecek. İşte taşeron işçilerin merakla bekledi kadro düzenlemesi ile ilgili detaylar ve yeni gelişmeler...

Üzerinde çalışılan düzenlemeyle yıl sonuna kadar bu sorun tümden çözülecek. “Özel sözleşmeli” statüsüyle kamuya geçişi planlanan taşeron çalışanları için ‘asıl-yardımcı’ iş ayırımı gözetilmeyecek. Devlete bağlı bir şirkette kadro tahsisi de gündemde. Emekliliği yaklaşanlar ve belediyelerin kurduğu şirketlerin bünyesinde çalışan taşeron işçiler düzenlemeden yararlanamayacakKamu kurum ve kuruluşlarında sayıları 720 bini bulan taşeron işçilerle ilgili olarak üzerinde çalışılan düzenleme ile yıl sonuna kadar bu sorunun tümden çözülmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda da Bakanlar Kurulu’na çeşitli alternatifler halinde kapsamlı bir çalışma önümüzdeki günlerde getirilecek. Buna göre taşeron konusunun gündeme ilk geldiği asıl-yardımcı iş ayırımına artık girilmeyeceği belirtiliyor.

Kamu personel rejiminin düzenlenmesi sonucu bu kesimlerin özel sözleşmeli olarak devlete alınmalarından devlete bağlı bir şirkette kadro tahsisine kadar birçok başlığın masada olduğu belirlendi. Buna göre, yeni taşeron sisteminde kamuda çalışan personel statüsüne taşınacaklar. Bu geçişin ardından memur ve sözleşmeli personellerin tabi olduğu toplu sözleşme hükümlerine göre özlük ve ücret haklarına kavuşacaklar.

EMEKLİLİĞİ GELEN YARARLANAMAYACAK

Taşeron işçilerden sosyal güvenlik sistemine göre emeklilik yaşı geçmiş olanlar yeni düzenleme içerisinde yer almayacaklar. Mevcutta taşeron işçiler emeklilik hakları konusunda 4/a’lı olarak bilinen SSK çalışanları ile aynı haklara sahip konumdalar. Bu çerçevede de kamu çalışanı personel statüsüne geçiş sonrası emekliliğe üç yılı kalmışsa 4/a koşullarında emekli olacaklar.

KURUM DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLECEK

Yapılacak yeni düzenleme sonrası da şu anda çalıştıkları kurumlarda çalışmaya devam edebilecekler. Başka kurumlara geçiş talepleri ise o kurumlar tarafından yapılacak özel sözleşmeler kapsamında mümkün olacak. Geçiş sürecinde taşeron işçilerle yapılacak özel sözleşmelerde bu konu sözleşme ile güvence altına alınacak.

Kamu personeli statüsüne geçişi getiren düzenleme sayıları 720 bini bulan taşeron işçileri kapsayacak. Bu kapsamda da belirli bir tarihten itibaren taşeron işçi olanları kapsayacak. O tarih Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılacak. Böylece o tarihten sonra ilk kez taşeron işçi olarak işe girenler düzenlemeden yararlanamayacak.

BELEDİYE ŞİRKETLERİ ARTIK DEVRE DIŞI

Taşeron işçi uygulamasında belediyelerde asıl işveren yanında çalışan kişiler kapsamda yer alması üzerinde durulduğu öğrenildi. Ancak, belediyelerin kurduğu şirketlerin bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kapsama dahil edilmeyeceği dile getiriliyor. Yine bu konunun da Bakanlar Kurulu ile siyasi iradenin belirleyeceğine dikkat çekiliyor.

GEÇMİŞTE DAVA AÇAN VAZGEÇECEK

Kamu personeli statüsünde istihdam edilecek taşeron işçilerin geçmişte haksızlığa uğradıkları gerekçesi ile çalıştıkları kamu kurumlarına açtıkları davalardan vazgeçmeleri gerekecek. Çünkü kamu personel statüsüne alımlarının kamuya yeterince bir maliyeti olacağı için ayrıca, söz konusu davaların maliyet getirmemesine özen gösteriliyor.

Başvurular çalışılan kuruma

Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun ardından Bakanlar Kurulu’nda son şekli verilen yeni statünün mali, sosyal haklarını belirleyen yasal düzenleme de hızla gerçekleştirilecek. Düzenleme yılsonuna kadar yasalaşacak şekilde yetiştirilecek. Kamuda personel çalıştırmayı düzenleyen birçok farklı yasada da yeniden düzenlemeler yapılacak. Yasal düzenleme çıktıktan sonra hak sahipleri çalıştıkları kurumlara müracaat edecek. İşlemler sonuçlanıncaya kadar taşeron firmada çalışmalarını sürdürecekler.

HAK-İŞ'TEN YENİ BAKANA TAŞERON ÇAĞRISI!

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Teknik olarak çalışmaları tamamlanan taşeron düzenlemesi, Meclisten önce mutlaka sendikalara sunulmalı. Kanun tasarısı, sendikaların görüş ve talepleri doğrultusunda hazırlanmalı." dedi.

Toruntay, kamuda 900 bine yakın kişinin alt işverene (taşeron) bağlı olarak çalıştığını belirterek, bu çalışanların kamuda veri girişinden temizliğe, hasta yönlendirmeden güvenliğe kadar birçok farklı görevi yerine getirdiğini söyledi.

Taşeron işçiliğin çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olduğunu dile getiren Mustafa Toruntay, bu statüdeki yüz binlerce kişinin hem iş güvencesinden yoksun hem de düşük ücretlerle çalıştırıldığını ifade etti.

Türkiye'de taşeron işçilik sorununu ilk kez HAK-İŞ olarak kendilerinin gündeme getirdiğini vurgulayan Toruntay, şöyle konuştu:

"2014 yılında 27 ilde, 9 iş kolunda, 85 iş yerinde toplam 5 bin 250 kamu taşeron işçisi ile yüz yüze görüşerek 'Taşeron İşçisi Gerçeği Araştırması'nı hazırladık. Bu araştırmada, taşeron işçilerin yüzde 77,8'inin sendikalı olmak istediği sonucu ortaya çıktı. Konfederasyon olarak taşeron işçileri örgütlemeye başladık. Bu noktada önemli bir mesafe aldık. HAK-İŞ'in bugün 550 bine yakın üyesinin 250 binden fazlası taşeron işçilerden oluşuyor."

"Taşeron düzenlemesi beklentilere cevap vermeli"

Mustafa Toruntay, "Özel Sözleşmeli Personel" statüsü ve benzeri çözümlere HAK-İŞ olarak baştan itibaren karşı çıktıklarını dile getirerek, "Teknik olarak çalışmaları tamamlanan taşeron düzenlemesi, Meclisten önce mutlaka sendikalara sunulmalı. Kanun tasarısı, sendikaların görüş ve talepleri doğrultusunda hazırlanmalı. Taşeron işçilik gibi önemli bir sorun ancak uzlaşı ve elbirliğiyle çözülür." diye konuştu.

Taşeron işçilik sorununun çözümü için katkı ve destek vermeye hazır olduklarını dile getiren Toruntay, şunları ifade etti:

"900 bine yakın taşeron işçi ve bunların aileleriyle birlikte yaklaşık 3 milyon kişiyi ilgilendiren taşeron düzenlemesi beklentilere cevap vermeli. Hükümetin yürüttüğü çalışmada beklentileri dikkate alacağına inanıyorum. İnsana yakışan bir çalışma biçimi olmayan taşeron işçiliği inşallah hep birlikte ortadan kaldırırız ve tarihte bırakırız."

TAŞERON AÇIKLAMASI İŞÇİYİ UMUTLANDIRDI!

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, hükümetin taşeron işçilerle ilgili açıklamalarını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bizim için umut verici. Yıl sonuna kadar çözüme kavuşturulmalı çünkü taşeron işçi sayısı 900 bine, bıçak da kemiğe dayandı." dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun, "Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılacağı" yönündeki açıklamaları hakkında, değerlendirmelerde bulundu.

Atalay, son günlerde hükümet yetkililerinin taşeron işçilerle ilgili yaptığı açıklamaları yakından takip ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hükümetin taşeron işçilerle ilgili açıklamalarını olumlu karşılıyoruz. Bizim için umut verici. Bu iş, yıl sonuna kadar çözüme kavuşturulmalı çünkü taşeron işçi sayısı 900 bine, bıçak da kemiğe dayandı. İnsanların artık beklemeye tahammülü kalmadı. Herkes beklentileri karşılayacak bir çözüm bekliyor. 900 bin taşeron işçisi ve bunların aileleri dikkate alındığında toplam 4-5 milyon insanın gözü kulağı bu konuda."

"Memur işi yapan memur, işçi işi yapan işçi olsun"

Atalay, aracıların hem taşeron hem de geçici işçiler üzerinden büyük kazançlar elde ettiğini belirterek, "Türk-İş olarak talebimiz, hükümetin aradan aracıyı çıkartması. Bu çalışanlara, devlete maliyetleri neyse o ücretin verilmesi. Memur işi yapanın memur, işçi işi yapanın işçi olması." dedi.

TAŞERON İŞÇİLERİN KAMUDA İSTİHDAMINDA DETAYLAR BELLİ OLDU

Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron işçilerin kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ağbal, kamu idareleriyle belediyeler ve il özel idarelerinde yaklaşık 720 bin asıl ve yardımcı iş yapan taşeron personelin kapsama girdiğini kaydetti.

Taşeron firmada çalışan elemanların, kamuda "özel sözleşmeli personel" statüsünde istihdam edileceklerini bildiren Ağbal, bu kapsamda çalışacaklarla ilgili yeni istihdam edecekleri pozisyonun kapsamını, çalışma koşullarını, mali ve sosyal hakları ve yükümlülükleri düzenleyeceklerini ifade etti.

1 Kasım 2015'ten önce işe girenler yararlanacak

Kapsama dahil personelin 1 Kasım 2015'ten önce işe girmiş ve halen çalışmaya devam ediyor olması gerekecek. Bu kişiler, devlet memurluğuna atanmak için aranan şartları taşıyacak. Emekli aylığı almaya hak kazanmış ya da 65 yaşını doldurmuş taşeron işçi düzenlemeden yararlanamayacak.

Kamuda tam zamanlı hizmet veren taşeron işçi, düzenlemeden yararlanacak, kısmi zamanlı çalışanlar ise bu haktan faydalanamayacak.

Sınav yapılacak

Kamuya alınacak personelin 12 ay boyunca görev yapıyor olması şartı aranacak. 3, 6 ay gibi geçici hizmetler kapsamında çalıştırılan personel kanun kapsamına girmeyecek.

Kamuya geçişte kişinin mesleği ve kamu hizmetini yapabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığını belirlemeye yönelik sınav yapılacak. Sınavın ayrıntıları tasarıda belirlenecek.

Mevcut aylıklar üzerinden maaş verilecek

Kapsama giren personel, yasa çıktıktan sonra 1 ay içinde talepte bulunacak. İlgili kamu kurumları başvuruları aldıktan sonra şartların oluşup oluşmadığını değerlendirecek, devlet memuru olmanın gerektirdiği güvenlik araştırmaları da ayrıca yapılacak.

Kamuya alınan personele, şu anda aldıkları aylık üzerinden maaş verilecek. Bu kişiler hangi kurumun, hangi biriminde, hangi işi yapıyorlarsa aynı işi yapmaya devam edecek. Bu kişilerin görev yerlerinde değişiklik yapılmayacak.

TAŞARON İŞÇİLER KADROYA ALINACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "(Taşeron işçilere yönelik düzenleme) Çalışıyoruz, olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilere yönelik düzenleme konusunda çalıştıklarını belirterek, "Olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına gelişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin hangi aşamada olduğuna ilişkin soru üzerine Sarıeroğlu, "Çalışıyoruz, olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

KADRO YERİNE SÖZLEŞME

Şu anda üniversite mezunu adaylar dahi kamu kurumlarına artık sözleşmeli olarak atanıyor yani kadrolu memur alımları neredeyse sona erdi. Bu sebepten dolayı taşeron işçilere karo yerine üçer yıllık sözleşmenin yapılması bekleniyor.

MASADA GÖRÜŞÜLEN FORMÜLLER

Taşerona kadro konusunda masada bir çok formül bulunmaktadır. İlk olarak kamuya 4E ya da farklı bir isimde statünün getirilmesi ve tüm işçilerin bu statüye alınması bekleniyor, ikinci olarak kamuya bağlı farklı bir kurumun kurulması ve taşeron işçilerin bu kuruma alınarak buradan ilgili bakanlıklara ya da belediyelere sevk edilmesi bekleniyor. Bunlar şu ana kadar sızan bilgiler arasında yer almakta olup taşerona kadro, taşerona kadro yasası ve taşerona kadro ya da devlet güvencesi ne zaman verilecek sorularının yanıtları geldikçe sizlerle paylaşacağız.

Başbakan Yıldırım'dan taşeron açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıda iş hayatıyla ilgili meseleleri gündeme alma fırsatımız oldu. Görüişmelere KESK ve TOBB da katıldı. Çalışma hayatı ve iş hayatımızın yüzde 80'inin temsil edildiği bir toplantı oldu. Buraya gelip de taşeron konusunu konuşmamak olmazdı. Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi ile ilgili bakanlıklarımız bir çalışma yürütüyor. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağız ve taşeron olarak çalışanları statülerini kalıcı esasa bağlayacağız. Çalışmalar alternatiflerle tamamlanmak üzere. Önümüzdeki aylarda Bakanlar Kuruluna sonra da Ekonomi Koordinasyon Kuruluna gelecek."

TÜRK-İŞ NEDİR?

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, kısaca Türk-İş, 1952 yılında kurulan Türkiye'nin ilk büyük işçi konfederasyonudur. Genel Merkezi Ankara'dadır. Genel Başkanı Ergün ATALAY'dIr. 35 üye sendikası vardır.

Taşeron ne demek? Taşeron işçi anlamı nedir?

Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.

Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar.