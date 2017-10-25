Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin eylül ayı itibarıyla istihdamda tarihin en yüksek rakamına ulaşıldığını söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşma yapan Erdoğan, Türkiye’nin içeride ve dışarıda, açık ve gizli birçok güçle mücadele ettiği bir dönemde, asıl hedef ve vizyonundan asla taviz vermeyeceğini belirterek “Ekonomi bunların başında geliyor. Yılın ilk 6 ayında elde ettiğimiz yüzde 5,1 oranında büyüme hem bize moral vermiş hem de uluslararası alanda ülkemize olan bakışı olumlu yönde değiştirmiştir” ifadesini kullandı. Türkiye’nin şu anda millî gelir bakımından dünyanın 17. ekonomisi olduğunu, küçük bir hamleyle kısa sürede 15. olmamak için hiçbir sebep bulunmadığını, ardından da asıl hedef olan ilk 10’a doğru çalışmaların süreceğini söyleyen Erdoğan “İhracat artışımnız düzenli olarak sürüyor. Geçtiğimiz yıl 142,5 milyar dolarda kalan ihracatımız, bu yıl en son eylül ayı itibarıyla yıllık bazda 153 milyar doları aştı. İstihdamda geçtiğimiz yıla göre 1 milyon 120 bin kişilik artışla tarihimizin en yüksek istihdam sayısı olan 29 milyona yaklaştık. Ancak gençlerimiz ve kadınlarımız arasında çok daha hızlı gözlenen istihdama katılım seviyesi sebebiyle henüz tek haneli işsizlik oranlarına ulaşamadık. İnşallah en kısa sürede bu hedefi de hayata geçirecek ve yakalayacağız” dedi.



RAKAMLAR OLUMLU SEYREDİYOR

İnşaat sektörü, beyaz eşya satışları, açılan ve kapanan şirket sayısı gibi tüm verilerin ekonomide olumlu yönde seyre işaret ettiğini dile getiren Erdoğan “Bankaların tüm direnişine rağmen, -ki bugün bunlarla ilgili çalışmalarımızı olgunlaştıracağız- getirdiğimiz yeni sistemle reel sektörün kredi kullanma şartlarını kolaylaştırdık ve kredi hacmini genişlettik. Her kesime yönelik geniş bir teşvik paketiyle bu rahatlamayı destekledik. Böylece piyasanın en büyük şikâyeti olan nakit sıkışıklığının giderilmesi yönünde önemli bir adım atmış bulunuyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı, Merkez Bankasındaki döviz ve altın varlıklarından oluşan rezervin de uzun bir aradan sonra 117 milyar dolar seviyesine çıktığını vurguladığı konuşmasında, rezervleri kısa sürede daha önce ulaşılan 135 milyar dolarlık seviyenin üzerine çıkaracaklarını söyledi.

Durup dinlenmek yok

Ekonominin her alanında yerli ve millî bir anlayışla daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat ve daha yüksek teknoloji için çalıştıklarını anlatan Erdoğan, Türkiye’yi hedeflerine ulaştırıncaya kadar durup, dinlenmeyeceklerini, reform sürecinin kesintisiz süreceğini ifade etti.