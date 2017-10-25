Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde eylülde 140 bin 298 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,8 artış kaydetti. Konut satışında en yüksek payı 23 bin 471 konutla (yüzde 16,7) İstanbul aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 13 bin 945 konut satışıyla (yüzde 9,9) Ankara, 7 bin 575 konut satışıyla (yüzde 5,4) İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 28 konutla Şırnak, 29 konutla Ardahan ve 35 konutla Hakkâri olarak kayıtlara geçti. Satışlardaki artışta tapu harcı ve damga vergisi ile KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e çekilmesi uygulamasının 30 Eylül’de sona ermesi, eylül ayı rekorunda etkili oldu. Yabancıya satışta KDV’nin sıfırlanması da yabancıya satışta rekor getirdi. Türkiye genelinde kredili konut satışları eylülde, faiz artışlarının da etkisiyle, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 düşüşle 40 bin 534’e geriledi.

70 BİNİ SIFIR KONUT

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 artarak 70 bin 19 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 49,9 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul 12 bin 690 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 18,1) sahip olurken İstanbul’u 5 bin 858 konut satışıyla Ankara ve 3 bin 314 konut satışıyla İzmir izledi.

YABANCIYA SATIŞTA %75,2 ARTIŞ

Yabancılara yapılan konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,2 artarak 2 bin 236 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 797 konutla İstanbul aldı. İstanbul’u 520 konutla Antalya, 119’ar konutla Aydın, Bursa, Trabzon izledi. Geçen ay Irak vatandaşları Türkiye’den 383 konut satın aldı. Bunu 344 konutla Suudi Arabistan, 160 konutla Kuveyt, 129 konutla Rusya, 103 konutla İngiltere takip etti.

Her 10 kişiden 6’sı kendi evinde oturuyor

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2016 yılı sonuçlarına göre; kurumsal olmayan nüfusun yüzde 59,7’si kendilerine ait bir konutta, yüzde 24,4’ü kirada, yüzde 1,5’i ise lojmanda oturuyor. Oturdukları konuta sahip olmadıkları hâlde (akraba evi vb.) kira ödemeyen nüfusun oranı ise yüzde 14,4 olarak belirlendi.

Hanelerin yüzde 46’sı 46,6’sı oturduğu konutta ısıtma sistemi olarak soba (kömür, gaz, doğalgaz, elektrik vb.) kullanırken, yüzde 37,6’sı kat kaloriferi, yüzde 11,5’i merkezî kalorifer sistemi, yüzde 4,2’si ise klima kullanıyor. Isınmak amacıyla en fazla kullanılan yakıt türü, yüzde 45,7 ile doğalgaz. Bunu yüzde 29,2 ile kömür, yüzde 15,2 ile odun, yüzde 7,2 ile elektrik ve yüzde 2,6 ile diğer yakıt türleri takip etti.

Harç indirimi artışı tetikledi

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı: Eylül ayındaki satış rakamları ile ilk defa 140 bin 298 rekoru geldi. Tapu harcı indiriminde eylülün son ay olması yoğun satışı getirdi. Ayrıca yabancıya satışta da aylık 2 bin rakamı geçilerek rekor kırılmış oldu.

Sektöre destek devam etmeli

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan: İnşaat sektörü ekonominin lokomotifi. Satışların canlılığı bir anlamda Türkiye’nin büyümesindeki ivmenin devam edeceğinin önemli bir göstergesi.

Önümüzdeki 3 ay en doğru zaman

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, önümüzdeki 3 ayın konut satışı açısından en doğru zaman olduğunu söyledi. Hükûmetin teşviklerinin karşılık bulduğunu ve rekor satışın geldiğini söyleyen Elmas, yabancıya satışta da önümüzdeki dönemde artış beklediklerini, kampanyaların etkisinin görüleceğini söyledi.

Bu yılın tamamında satış rekoru kırarız

TÜİK’in konut satış rakamlarını değerlendiren Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, 2016 yılı toplamında 1 milyon 341 bin ev satışı gerçekleştirildiğini, bu yıl ilk 9 ayda 1 milyon 30 binin aşıldığını belirterek “Aynı dönemde yüzde 10’luk pozitif bir ivmeden bahsediyoruz. Yabancıya satışta ilk 9 ayda 13 bin 210’dan 15 bin 200’e çıktık. Rakamlar hem yerli hem yabancıda rekora işaret ediyor.” dedi.