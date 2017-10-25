Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde hayata geçirilen “Geleceği Yazan Kadınlar” projesinde sona gelindi. Altı ay süren çalışmaların sonucunda finale kalan 10 proje değerlendirilerek dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllendirildi. En başarılı üç projenin sahibi kadınlara ödülleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras tarafından verildi. Gökçe Demir ve Hilal Şener, ‘Otizmo’ adlı projeleriyle gecenin birincilik ödülünün sahibi oldu. Proje, Turkcell ve TOBB önderliğinde ticarileşme aşamasında desteklenecek. Ödül töreninde konuşan Kaan Terzioğlu, Türkiye’yi teknolojide üreten ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Terzioğlu “Geleceği Yazan Kadınlar”da başarılı olan 100 girişimci kadını istihdam ederek, Turkcell ürün ve servislerinin son kullanıcı testlerini yaptıracaklarını belirtti. Yazılımın ekonominin en kritik becerelerinden biri olduğunun altını çizen Rifat Hisarcıklıoğlu ise şöyle konuştu: İnsan kaynağını yeni sanayi devrimine uygun becerilerle donatmak ve kadınların ekonomik hayattaki varlıklarını artırmak istiyoruz. Proje ile kadınlara yeni ekonominin en kritik becerilerinden olan yazılım geliştirme kabiliyetini kazandırmayı hedefledik.