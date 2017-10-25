Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel ölçekteki değerimizi katlayan mega projelerden Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türkiye’de gerçekleşen altyapı devriminin en somut örneklerinden biri. Yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 2 yıl 9 ay sonra iki yakayı birleştiren üçüncü köprünün, ülkemizi uluslararası koridorların dışında bir orta hat oluşturma hedefine doğru hızla yaklaştırması bekleniyor. IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, yüklenicisi oldukları Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü zamanında bitirdiklerini ifade ederek “Şu an yüzde 50 - 55 kapasiteyle çalışıyor ama her geçen gün bu artacaktır. Eminim ki 3 - 4 yıl içinde yüzde yüz ka-pasiteye varacaktır” dedi.



EŞİ BENZERİ YOK

Üçüncü köprünün Türkiye’nin iftihar projesi olduğunun altını çizen Çeçen “Dünyada eşi ve benzeri olmayan, mühendislik ve mimarlık olarak çok zor projeydi. Ülkeye iyi bir eser kazandırdığımızı düşünüyoruz. Projeyi, zor şartlarda rüzgârlı havalarda fırtınalarda bir sürü riskleri göze alarak çok şükür süresinde bitirip 26 Ağustos 2016’da açılışını yaptık. Şu anda işlettiğimiz köprüyü 10 yıl daha işleteceğiz. Köprünün yapımı için üstlendiğimiz kredileri orada ödeme konusunda gayret gösteriyoruz. İnşallah işletmede de başarılı oluruz” diye konuştu.



İDDİALAR ASILSIZ

Bazı kesimlerin “köprüye garanti verildi, bu garanti de milletin cebinden çıkıyor” şeklinde doğru olmayan eleştirilerde bulunduğunu dile getiren Çeçen, şöyle devam etti: Böyle bir algı hâlen muhalif taraflarca dillendiriliyor, bunun gerçeklikle alakası yok. Çünkü bu köprü yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Yani verilecek olan garantinin yüzde 50’sini biz geçişlerden alıyoruz, yüzde 50’sini ise devletten alacağız. Önümüzdeki yıl bu yüzde 55 - 60 olacaktır ve devletin hissesi azalacaktır. Bu, ilk 3 - 5 yılda sıfıra inecektir. Yani 5 yılda köprüden gelen gelir devletin verdiği garantiyi kapatacaktır, ondan sonra da köprü devletin olacaktır.



10 YIL SONRA DEVLETİN OLACAK

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün devlete bir maliyetinin olmadığına işaret eden İbrahim Çeçen “Devlet köprüye 5 kuruş vermedi. Köprü 3 milyar 200 milyon dolara mal oldu, 10 sene sonra devletin olacaktır” şeklinde konuştu. Çeçen, yap - işlet - devret modeli ile inşa edilen İstanbul Yeşilköy’deki havalimanını örnek göstererek “Bu proje de aynı şekilde yapıldı ve 3 yıl 8 ay sonra yüklenici firma devlete burayı devretti. Devlet o yıldan itibaren 3 milyar dolara 15 yıllığına kiraya verdi. Yani Yeşilköy Havalimanı 3 yıl 8 ay karşılığında yapılmış oldu. 3 yıl 8 aydan sonraki bütün gelirler devletin” ifadelerini kullandı.

Köprü ve otoyollar para bastı

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre; Türkiye’de ocak-eylül dönemi itibarıyla köprü ve otoyollardan 323 milyon 444 bin 936 araç geçişi oldu. Söz konusu geçişlerden elde edilen gelir 1 milyar 83 milyon 469 bin 998 lirayı buldu.