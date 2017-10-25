Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

KOBİ’lere yönelik son yıllarda büyük destek mekanizmalarını devreye sokan hükümet, çalışmalarını sürdürüyor. 22 Ekim’de başvuruların tamamlandığı KOBİGEL programı da bunlardan biri. Söz konusu destek programıyla ilgili detayları açıklayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü “8 ayrı başlıktan oluşan destek programlarına toplam 8 bin 354 işletmenin başvurusu kabul gördü” dedi. KOBİGEL çağrısıyla imalat sektöründeki KOBİ’lerin hedeflendiğini söyleyen Bakan Özlü, “Programdan yararlanmak üzere proje sunan KOBİ’ler için toplam 500 milyon TL’lik bütçe ayrıldı. Projesi kabul edilen KOBİ’ler, 300 bin TL geri ödemesiz, 700 bin TL geri ödemeli olmak üzere üst limiti toplam 1 milyon olan destekten yararlanabilecek” diye konuştu.