Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus Sberbank’ın Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Herman Gref, Türkiye’nin iddialı altyapı projeleri olduğunu, bu konuda finansal destek vermeye devam edeceklerini bildirdi. Türkiye’de Denizbank ile faaliyet gösterdiklerini ifade eden Gref, tarım ve turizm sektöründe özel bankalar arasında ilk sırada yer aldıklarını söyledi. Gref, “Bunların dışında altyapı, sağlık finansmanı, emekli bankacılığı ve KOBİ bankacılığı gibi sektörlerde de lider bankalar arasındayız. Örneğin 3. Köprü (Yavuz Sultan Selim). Bunun dışında havalimanı projelerine katılıyoruz. Türkiye’de son 17 yıl içinde 55 havalimanı inşa edildi. Bu projelerin 3’te birine biz destek sağladık. Bu önceliklerimizi korumaya devam edecek ve altyapı projelerine desteklerimizi büyük bir istekle sürdüreceğiz. Çünkü Türkiye’nin bu konuda iddialı planlarının olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE İKİNCİ VATANIMIZ

Gref, Denizbank’ın şu anda yurt dışındaki en değerli aktiflerinden biri olduğunu belirterek şunları kaydetti: Bu aktifimiz Rusya açısından en önemli ülkelerden olan Türkiye’de. Bu da Denizbank’ın önemini ortaya koyuyor. Denizbank son beş yılda 4 kat büyürken bunu genel olarak çok zor dönemde gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisi ile ilgili gelişme yönünde güzel perspektifler görüyoruz. Türkiye’de büyüme hızının önümüzdeki dönemlerde yüzde 3-4 düzeyinde olacağını bekliyoruz. Türkiye pazarı, aynı zamanda faaliyetlerimizi geliştirme bakımından çok güzel perspektifler sunuyor. Ürünlerimizi daha da çeşitlendirmeyi planlıyoruz. Rusya ile Türkiye’yi birbirine bağlayan sınırlar ötesi birtakım ürünler geliştirmeye devam edeceğiz. Ruble ve TL bazındaki işlemleri geliştirme yönünde çalışmaları sürdüreceğiz. Burada kendimizi çok rahat hissediyor ve Türkiye’yi ikinci vatanımız olarak görüyoruz.

“AK Parti’nin başarısı ortada”

Sberbank CEO’su Herman Gref önümüzdeki 3-5 yıllık zaman diliminde Türkiye ekonomisinde herhangi bir sorun görmediklerini belirterek “Türkiye ekonomisi oldukça iyi durumda. Geriye dönüp bakarsak, bütün alt kalemlerde iyi büyüme sağlandı. Son 17 yıla baktığımızda en zengin ve en fakir yüzde 10’luk kısım arasındaki uçurum ciddi anlamda daraldı. Bu tarz sonuçları çok az sayıda ülke elde edebiliyor. Bu anlamda AK Parti’nin ciddi başarısı ortada” dedi. TL ve ruble konusunda çalıştıklarını dile getiren Gref “Büyük altyapı ve kültürel projeler sayesinde Rusya, Türkiye ve Avrupa için tam anlamıyla güzel bir gelecek oluşturabilir” diye konuştu.